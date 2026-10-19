Llorca contacta con los síndics de los grupos en Les Corts para informarles del impacto de la dana Adam

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control al Govern Valenciano, en Les Cort Valencianes. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha contactado con los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios de Les Corts para informarles de la situación ante el impacto que la dana Adam está teniendo en la Comunitat Valenciana.

En un mensaje difundido en redes sociales, el jefe del Consell explica que desde antes de las 05:30 de la mañana está "en contacto permanente con el conseller de Emergencias para seguir la evolución de este episodio de lluvias".

"Todos los medios y nuestra atención están centrados en las comarcas de La Marina Alta y La Safor. Seguid las indicaciones de emergencias en todo momento, por favor", insta a la población.