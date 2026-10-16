Llorca defiende una IA "al servicio de las personas" con un modelo basado en la "innovación"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (c), este viernes en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (PP), ha asegurado este viernes que la inteligencia artificial (IA) "no es el futuro, es el presente", y ha defendido un modelo basado en "la innovación con propósito" y una tecnología "al servicio de las personas".

Durante su intervención en la clausura del noveno Congreso de Inteligencia Artificial de Alicante, organizado por 'El Independiente', ha destacado que "el reto ya no es cómo la IA va a transformar la sociedad", sino qué se quiere hacer con ella.

El jefe del Consell ha abogado por la aplicación de esta herramienta para mejorar la sanidad, agilizar la administración y reforzar los servicios de emergencias, ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Asimismo, ha defendido que "la transformación tecnológica debe ir acompañada de responsabilidad, transparencia y supervisión humana". "No queremos una IA que sustituya el criterio humano, sino una IA que ayude al criterio humano a ser mejor", ha apostillado.

El 'president' también ha destacado el "potencial" de la Comunitat Valenciana y, especialmente, de Alicante como "polo de innovación y talento", al tiempo que ha incidido en la "importancia" de reforzar la colaboración entre administraciones, empresas, universidades, centros tecnológicos y sociedad civil para afrontar "una revolución tecnológica de esta magnitud".

Así, ha apelado a la colaboración entre administraciones, universidades, centros tecnológicos y empresas para afrontar "los desafíos de la revolución digital" y ha resaltado el "compromiso" de la Comunitat Valenciana de participar y liderar aquellos ámbitos en los que dispone de "conocimiento, talento y capacidad innovadora".

Finalmente, Pérez Llorca ha aseverado que "ninguna administración puede afrontar sola una transformación de estas características, ni ninguna empresa puede hacerlo de espaldas al interés general", de igual forma que "ninguna universidad puede transformar todo su conocimiento en progreso social si no encuentra los canales adecuados para transferirlo".