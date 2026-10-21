Llorca exige inversiones en ríos y barrancos ante futuras danas: "Si se hace el diagnóstico y no se actúa, de nada vale"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita municipios afectados por la dana Adam - GVA

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado "planes e inversiones" de mantenimiento y limpieza de los ríos y barrancos de la Comunitat Valenciana para minimizar las consecuencias de futuras danas como la de las últimas 48 horas: "Si se hace el diagnóstico y no se actúa, de nada vale".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en la depuradora de Sanet i Negrals (Alicante), tras visitar otros municipios afectados como Oliva (Valencia) o Els Poblets (Alicante) junto a los consellers de Educación, Carmen Ortí, y Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus.

Llorca ha explicado que la depuradora de Sanet i Negrals ha sufrido problemas por la dana y da servicio a varios pueblos de la comarca. Sobre Els Poblets, ha indicado que es una de las localidades más afectadas "no por la cantidad de agua que ha llovido, que no es no tan dramática como en otras zonas", sino porque "la acumulación de cañas en el río ha hecho que haya un desbordamiento".

En Oliva, según ha detallado, ha visitado el "único" centro educativo que no podrá abrir durante esta semana a causa de la dana Adam: un instituto en Oliva en el que "un taponamiento de cañas hizo que se desbordara el barranco y entrara agua en el centro".

Tras comprobar el estado de estos municipios, Llorca ha defendido que esta dana "también nos tiene que servir de reflexión, porque es fundamental que en todos los planes de prevención aparezca la limpieza y el mantenimiento de todos los ríos y barrancos, especialmente de una vegetación muy invasora que no ayuda en nada, que son las cañas. Por lo tanto, tenemos que aprender de todo".

Y ha abundado: "En este tipo de catástrofes está muy bien hacer un diagnóstico, y el calentamiento del Mediterráneo y el cambio climático influye, claro que sí. Pero si se hace el diagnóstico y no se actúa, de nada vale".

Es por eso que ha pedido "pasar a otra fase" de planificación e inversión: "El diagnóstico ya lo tenemos claro, pero también hay que hacer planes e inversiones. Ahora que parece que todos queremos ir coordinados y todos queremos trabajar para evitar que haya catástrofes como esta, hay que pensar en invertir en esta tierra y en destinar los recursos que faltan, entre otras cosas, para el mantenimiento de barrancos y de ríos".

AYUDAS

Respecto a las ayudas para los afectados, el 'president' ha anunciado que este viernes habrá un pleno del Consell para aprobar un nuevo paquete para ganaderos, agricultores, vehículos o propietarios de comercios como los que estaban en plantas bajas en playas.

"Nadie se va a quedar solo y la administración va a estar al lado de todos los ciudadanos que han sufrido problemas en esta dana", ha reiterado, y ha garantizado que "todas las ayudas están abiertas para poderse ampliar".

Este pasado martes por la tarde, el Consell aprobó un primer paquete de ayudas por valor de 23,5 millones de euros. Entre ellas, las familias recibirán 6.000 euros para reponer enseres y afrontar los daños en el caso de que se trate de la vivienda habitual y de 3.000 euros si es segunda residencia. Además, los ayuntamientos contarán con hasta 200.000 euros para cubrir sus gastos urgentes, al margen de los trabajos de limpieza que realiza directamente la Generalitat.

Respecto a los municipios afectados, la primera valoración realizada por la Generalitat era de 27, pero este miércoles se han incluido nueve más: l'Alqueria de la Comtessa, Almiserat, Ròtova, Ador, Rafelcofer, Beniarjó, Benirredrà, Guardamar de la Safor y Tavernes de la Valldigna.

En el caso de las depuradoras afectadas, Llorca ha explicado que están gestionadas por empresas y que se realizarán trabajos por parte de la Conselleria de Medio Ambiente para que "estén subsanadas cuanto antes". Ha cifrado en alrededor de 2,5 millones de euros los daños en depuradoras por esta dana.