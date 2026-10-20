Vecinos de Oliva retornan a sus casas tras el paso de Adam: "Lo hemos perdido todo. Un desastre"

Daños materiales en viviendas a causa de la dana Adam, a 20 de octubre de 2026, en Oliva, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la localidad valenciana de Oliva han regresado a sus viviendas tras el paso de la dana Adam por el municipio. Teníamos la casa recién reformada y lo hemos perdido todo", "Todo a la basura", "Está todo para tirar", son algunas de las frases que han lanzado vecinos afectados a Europa Press Televisión.

Laia, una de ellas, ha lamentado que todos los enseres de la planta baja "están para tirar": "Los muebles se están hinchando, el sofá está todo mojado y todo inundado, las sillas, la nevera (...) Todo para tirar". Ha retornado a casa en la mañana de este martes y ha señalado que se enteró gracias a sus vecinos, que la avisaron porque ella es de "un pueblo pequeño de bastante lejos".

"Hemos venido hoy porque es el primer día que hemos podido entrar a limpiar y a quitar todo el barro que se ha quedado estancado por el suelo y a tirar todo porque está todo para tirar", ha resumido.

Otro vecino, Julio, también en declaraciones a Europa Press Televisión, ha comentado que "había más agua dentro de casa que fuera". Al mismo tiempo, se ha resignado al aseverar que lo ha perdido "todo". "Lo hemos perdido todo. Acabamos de reformarlo, no hacía ni un año. Lo acaban de reformar. Está todo nuevo", ha subrayado y ha apostillado: "Un desastre".

El afectado por la dana Adam ha recordado que durante la madrugada del lunes en dos horas ya había más de metro y medio de agua en su vivienda, por lo que subió a casa de su vecina de arriba, situada en una segunda planta. Julio ha indicado que ahora es momento de "sacar agua".

"ESTABA TODO FLOTANDO"

Este vecino, que entiende que "hay prioridades", pero echa de menos directrices de las administraciones para poder adecentar su hogar, ha lamentado que "no se ha acercado nadie a decir ni esto ni lo otro ni nada de nada" y ha hecho hincapié en las consecuencias del episodio de lluvias. "Cuando yo entré --ha comentado--, estaba todo flotando, en el aire todo, hasta los sofás y las camas estaban más altas que yo por encima del nivel de agua porque flotaba. Todo estaba hecho un desastre".

Por su parte, Pau, otro de los vecinos que ha sufrido las devastadoras consecuencias de la dana Adam, ha destacado del pasado lunes que "pasó todo muy rápido".

Ha señalado que en un primer momento pensó que era "simplemente de las lluvias", pero "creció súper deprisa", ha dicho, para enfatizar que rápidamente él y su mujer cogieron a su hijo, un bebé de seis meses, a su perro, a su gato y un poco de ropa y subieron a la planta superior, a casa de su vecina.

"Nos subimos corriendo a la vecina del segundo, le tocamos a la puerta, se la aporreamos y ya está", ha resaltado. Ha remarcado también que el agua cubrió los coches "en media hora".

Pau ha señalado que, tras pasar este lunes en casa de su vecino refugiado con su familia y dormir en la de su madre tras ser rescatados por la Unidad Militar de Emergencias (UME), hoy ha podido volver a acceder a su vivienda "para poder limpiar y recoger un poco", si bien ha lamentado que "está todo para tirar".

"HA SUPERADO CUALQUIER TIPO DE CONTROL Y DE PREVENCIÓN"

Por su parte, el CEO de Camping Kikopark, José Fasquet, ha calificado de lluvias "sin precedentes" las vividas durante este fin de semana en Oliva: "Hacía muchísimos años que no recordábamos algo así, ha superado cualquier tipo de control y de prevención. Hemos tenido unas inundaciones que nos han dejado una situación complicada y crítica en cuanto a daños materiales, pero tenemos la suerte de que no hemos contado con ningún daño personal ni humano, puesto que los protocolos de evacuación funcionaron perfectamente".

En su caso, ha explicado, los clientes fueron resituados en la parte de los edificios habilitados y previstos en estos protocolos, algo que "ha garantizado en todo momento" la seguridad de todos los usuarios, así como todos los trabajadores del 'staff' que en ese momento permanecían en el complejo.

El CEO, que ha cifrado en unas 300 personas las evacuadas por las fuertes lluvias, ha subrayado que se activaron los protocolos preventivos tras tener conocimiento de la alerta roja por lluvias y tormentas.

En cuanto a daños materiales, ha aseverado que "es pronto aún para especificar o evaluar de forma cuantitativa", pero sí ha puesto de relieve que todas las instalaciones han estado cubiertas por más de un metro y medio de agua, por lo que ha avanzado que "todas las derivadas en cuanto a daños materiales serán infinitas".

Sobre las autocaravanas y vehículos de las personas hospedadas, ha destacado que "hemos tenido la suerte de que ninguno de ellos se ha desplazado", por lo que no se ha registrado ninguna colisión ni montaña de la corriente. Los vehículos han permanecido en las parcelas y "tienen daños en cuanto a instalaciones de suministros eléctricos" porque "son vehículos de motorización". "El agua y la motorización son incompatibles y tienen daños estructurales del 90% en los motores", ha cifrado.

Por ello, "la movilidad está reducida porque el hándicap del motor hace que el vehículo no se pueda mover", pero desde Camping Kikopark, ha enfatizado, "estamos trabajando ya a través de las propias aseguradoras de nuestros clientes, así como en todos los instrumentos a nuestro alcance, para ir poco a poco generando servicio de reparación" e "intentando volver a la normalidad".

COMPORTAMIENTO "EJEMPLAR"

Preguntado sobre la evacuación de las personas hospedadas, Fasquet ha calificado de "ejemplar" el comportamiento de los clientes. Según ha apuntado, "en todo momento cumplieron todas las directrices que desde la dirección del complejo íbamos instruyendo, con una actitud colaborativa en todo momento".

"Tuvimos algunos casos puntuales de gente con movilidad reducida, que tuvo que ser asistida con la tensión y con los nervios naturales, pero quiero destacar la ejemplaridad en el cumplimiento de todas las directrices y, sobre todo, una actitud proactiva a colaborar para salvaguardar las vidas humanas que en este tipo de escenarios al que nos hemos enfrontado es el principal valor a proteger", ha concluido.