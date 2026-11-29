1138272.1.260.149.20261129103636 El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, vota en un colegio de Finestrat - GVA

ALICANTE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha llamado a la participación en las elecciones generales de este domingo para "decidir el futuro de España". "Solo queda que toda la sociedad noche y que esta noche veamos cuál es la decisión soberana que han tomado todos los ciudadanos españoles".

Así lo ha manifestado el también líder del PPCV en declaraciones a los medios tras ejercer este domingo por la mañana su derecho al voto en su colegio electoral de Finestrat (Alicante), localidad de la que fue alcalde.

"Como un ciudadano más, he ejercido mi derecho al voto. Yo creo que es lo que tenemos que intentar hacer todos los españoles y todas las españolas: votar, participar, decidir el futuro de España", ha señalado.

Llorca ha invitado "a toda la sociedad" a que ejerza su derecho al voto, ya que ha defendido que "entre todos los españoles tenemos que decidir el camino que queremos seguir".

Además, ha destacado que, por la información que ha recibido hasta este momento, "apenas o no ha habido incidencias en la Comunitat Valenciana" al inicio de la jornada electoral, en la que "los colegios ya están todos abiertos en todas las localidades de la comunidad".

"Por lo tanto, solo queda que toda la sociedad vote y que luego esta noche veamos cuál es la decisión soberana que han tomado todos los ciudadanos españoles", ha concluido el jefe del Consell.