La número 1 de la candidatura del PP al Congreso de los Diputados por Castellón, Elena Albalat - PPCS

CASTELLÓ, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La número 1 de la candidatura del PP al Congreso de los Diputados por Castellón, Elena Albalat, ha compartido su "ilusión y muchas ganas de votar" en esta cita electoral en la que, según ha remarcado, "el derecho de decidir está en nuestras manos".

Albalat, quien ha ejercido su derecho al voto en el Ayuntamiento de Onda a las 10.30 horas, ha manifestado que hoy los castellonenses "toman la palabra".

"El derecho de decidir está en nuestras manos. Y ese poder democrático y soberano es el que hará historia en España", ha recalcado la aspirante, que ha reivindicado el protagonismo de los ciudadanos "que hoy por fin deciden el mejor futuro para el país".

La candidata ha descrito las primeras horas de la mañana electoral "como ilusionantes", ya que "hay mucha gente votando y una implicación clave de la ciudadanía en este objetivo colectivo porque hoy gana España".

BARRACHINA: "DEVOLVER EL ORDEN Y LA SEGURIDAD"

La presidenta del PP en la provincia de Castelló, Marta Barrachina, ha ejercido su derecho a voto "por el futuro y para devolver el orden, la seguridad y la decencia a este país".

La también presidenta de la Diputación de Castellón --que ha acudido a primera hora de la mañana al colegio l'Albea de su localidad, la Vall d'Alba-- ha manifestado que "ha llegado el momento del cambio necesario".

"Hoy votamos por España, por nuestro futuro y por devolver el orden, la seguridad y la decencia a este país. Hoy votamos por Alberto Núñez Feijóo y por un proyecto de gestión, ilusión y esperanza", ha recalcado en un mensaje en sus redes sociales.

"Los castellonenses tenemos claro que todo lo bueno que compartimos debe disfrutarlo España". Y en este objetivo, la presidenta provincial del PPCS se ha dirigido a "todos los castellonenses" para que acudan a votar.

"Los que madrugan, los que se esfuerzan, los que trabajan, los que estudian, los que abren cada día su negocio o salen al mar a faenar, los que dirigen empresas o trabajan el campo, los que trabajan cada noche para limpiar nuestras calles o tener pan recién hecho, toda nuestra provincia decide hoy el futuro de España", ha manifestado la líder provincial del PPCS en un comunicado.