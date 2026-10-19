Llorca pide esperar para hacer balance de afectados y daños materiales por la dana Adam: "La prioridad son las personas"

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, visita el Centro Polivalente de Oliva acompañado por la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat; el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y la alcaldesa de la localidad, Yolanda Pastor- GVA

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la colaboración entre adminitraciones en la dana Adam que ha azotado durante las últimas horas las provincias de Alicante y Valencia, al tiempo que ha rechazado hacer comparaciones en la gestión de este temporal con la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que provocó 233 fallecidos. Asimismo, ha pedido esperar para hacer balance de afectados y evaluar daños materiales porque la "prioridad" ahora "son las personas" y aún se están produciendo rescates.

Así lo ha manifestado a los periodistas tras visitar el Centro Polivalente de Oliva (Valencia), habilitado para acoger a personas rescatadas durante este temporal, al ser preguntado por cómo valora el trabajo de las administraciones en la actual dana, que ha provocado tres fallecidos, en comparación con la de 2024, de la que está a punto de cumplirse el segundo aniversario.

"Cada dana es diferente. Por lo tanto, yo hoy no estoy para entrar en este tipo de evaluación --ha recalcado Llorca--. Yo estoy centrado en el gobierno de la Generalitat y coordinando las emergencias con todas las administraciones".

Según ha expuesto, ha habido una coordinación "fantástica", tanto con el Gobierno central como con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. "Estamos trabajando pensando únicamente en solucionar el problema de las personas. Que estén todas aquí, que tengamos ya la certeza absoluta de que ya se han producido todos los rescates", ha subrayado.

Y ha señalado que "ya habrá un momento para valoraciones políticas" porque, a su juicio, "la sociedad lo que quiere es gente comprometida y que haya una buena coordinación, porque las personas están por delante de todo".

UNA NOCHE "MUY DURA" Y UNA MAÑANA "COMPLICADÍSIMA"

Como balance de las últimas horas, Llorca ha explicado que se ha vivido "una situación muy difícil" tras una noche "muy dura" y una mañana "también complicadísima". Ha indicado que por la mañana se han tenido que "esperar a poder iniciar los rescates" a que mejorara la situación meteorológica, pero ha insistido en que "se ha trabajado de forma muy coordinada" y actualmente "se está trabajando bien".

"Aún siguen llegando personas, aún se siguen produciendo rescates", ha apuntado, y ha destacado que el Centro Polivalente de Oliva está preparado para unas 300 camas y que hay otro punto preparado también en esta localidad "por si acaso se necesitase más espacio". Ahora bien, ha remarcado que no todas las personas que se acogen en este centro van a quedarse a dormir, sino que "tienen otros destinos", y que por ahora "es difícil saber una cifra exacta de las personas que van a llegar, porque aún se están procediendo algunos rescates".

De momento, el jefe del Consell ha explicado que le consta que estos rescates son de personas "que a lo mejor están aisladas, pero no corren ningún peligro". Y ha pedido esperar a las próximas horas, y sobre todo este martes por la mañana, para "tener un balance más exacto de todas las personas que hayan sido afectadas", además de "empezar a evaluar ya daños materiales". "Ahora tienen que entender que la prioridad son las personas", ha insistido.

Y ha abundado: "Es cierto que prácticamente la gran totalidad de los rescates están realizados, pero aún sigue habiendo muchísimas necesidades. Por ejemplo, hay personas que tienen que recibir tratamientos hospitalarios, y se están trasladando a esos sitios, y hay otras a los que tenemos que garantizarles el suministro de medicinas. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando dando prioridad a las personas y ya luego vendrá otra fase donde atenderemos los daños materiales".

BALANCE DE FALLECIDOS

Llorca ha indicado que, actualmente, tienen constancia de tres personas fallecidas: una mujer que perdió la vida cuando se adentró este domingo en el mar en Sagunto y otras dos más en Oliva, que se han conocido este lunes: un hombre a consecuencia de un infarto y una octogenaria que ha muerto por ahogamiento.

A partir de ahí, ha puntualizado que "aún hay zonas en las que aún no se ha podido entrar", con lo que "hay que ser prudentes", pero ha afirmado que la información que trasladan los equipos de emergencia es que los rescates "más problemáticos se han realizado y se ha encontrado a las personas con un buen estado de salud". "Pero hay que seguir siendo prudentes, seguir trabajando. Ya haremos un balance de todo cuando tengamos la certeza absoluta de que se han rescatado todas las personas", ha reiterado.

Llorca ha visitado el Centro Polivalente de Oliva acompañado por la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat; el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y la alcaldesa de la localidad, Yolanda Pastor. Posteriormente se ha desplazado al espacio municipal puesto a disposición de los afectados en Xàbia junto al presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.