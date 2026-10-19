Las lluvias de la dana Adam dejan más de 500 l/m2 en 48 horas en las comarcas de la Marina Alta y la Safor

Archivo - Imagen de archivo de lluvias. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias torrenciales que la dana Adam está dejando en la Comunitat Valenciana han superado los 500 l/m2 en las últimas 36-48 horas en puntos de las comarcas de la Safor y la Marina Alta y puntualmente se superan los 600, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los meteorólogos avisan de que la adversidad potencial es muy alta o extrema en la Safor y norte de la Marina Alta. De hecho, algunos acumulados en las últimas 36 hoars en las redes de Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar dejan valores muy significativos en l'Atzúbia, con 538,2; la Vall de Gallinera (528); Pego (505,8); l'Atzúbia, 582,4; Oliva: 570,4; Miramar, 565,8; Oliva (444); Villalonga (410,2); Miramar (409,6); Ròtova (402,6); Pinet (331,8); Terrateig (253,6), la Vall de Laguar (240,2) y Xàbia, con 211.6. Hacia el amanecer, la intensidad ha sido torrencial y en solo una hora se han registrado 131.9 l/m2 en la playa de Oliva.

Además, en estaciones de Avamet se superan los 600 l/m2 en las últimas 36 horas en la zona entre Pego y Forna, en la Marina Alta, con 651,0 en Forna hasta las 06.30 de la madrugada. Es el episodio de lluvia más importante en la zona desde noviembre de 1987.

Desde Aemet explican que en un temporal como este, a partir de un momento determinado, los campos derivados de los modelos numéricos, como la lluvia prevista, no es la herramienta más útil. Hay que hacer un diagnóstico meteorológico e identificar los elementos principales rectores de las precipitaciones.

POTENTE CHORRO DE VIENTO

Durante todo el temporal, el elemento más importante, más que la inestabilidad, ha sido el potente chorro de viento del nordeste en capas bajas. Este chorro de viento incide perpendicular a las sierras del norte de Alicante y sur de Valencia, produciendo ascensos forzados.

El momento de más intensidad del viento en 925 hPa ha sido de madrugada y a primera hora de la mañana. Un flujo intensísimo de gregal (nordeste) ha sido el rector de las precipitaciones de la madrugada y de ayer.

La previsión es que la intensidad del viento en capas bajas vaya disminuyendo conforme avance la mañana para quedar flojo o en calma a partir de mediodía, pero todavía quedan varias horas de intenso chorro en capas bajas de gregal, por lo que va a seguir lloviendo.

TEMPORAL MARÍTIMO

Asimismo, un elemento que "acentúa la gravedad" de la inundación en zonas de playa es el temporal marítimo. Hay mar gruesa, con lo que los ríos, ramblas y barrancos que llegan muy crecidos se encuentran el mar muy alto, con lo que no pueden desaguar y la inundación se expande por las playas.

La zona de adversidad potencial muy alta o extrema se desplaza ligeramente hacia el norte y afecta con menos intensidad ahora al litoral sur de la Safor, pero sigue siendo muy adverso desde el norte de Gandia hasta casi l'Albufera.