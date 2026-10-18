Las lluvias de la tarde son más intensas en la Marina Alta y Barx se acerca a los 250 l/m2

Archivo - Charcos formados por la lluvia - EUROPA PRESS - Archivo

VALENCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias de la tarde de este domingo están siendo más intensas en la comarca alicantina de la Marina Alta, donde ya hay puntos que superan los 200 l/m2, mientras que en el municipio de Barx, en la comarca valenciana de la Safor, la más afectada durante la mañana, se acerca a los 250 l/m2, según datos de Avamet.

Así, el mayor acumulado se ha registrado en Barx donde hasta las 18.50 horas se las lleuvias han descargado 246,2 l/m2; seguido de Rafelcofer, cono 233 l/m2; Real de Gandía, 229,2 l/m2; Gandia, 219,4 l/m2; Xàbia, 216,4 l/m2. Muchas otras localidades del litoral y prelitoral del sur del golfo de Valencia superan los 100 l/m2.

Además, el fuerte viento está alterando la situación marítima y en las Columbretes, que acumulan 75 l/m2 de precipitación hoy, de momento el día más lluvioso de todo el año en las islas, el oleaje es destacable. Las rachas de viento se acercan a los 80 km/h en la zona marítima.