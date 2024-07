Locales de ocio y festivales difundirán el protocolo contra violencias sexuales, actualizado para "llegar más lejos"

La Generalitat insta a que siempre haya un trabajador que sepa cómo actuar ante estos casos



VALÈNCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los locales de ocio, los festivales de música y los eventos multitudinarios de la Comunitat Valenciana podrán adherirse a la difusión del protocolo de actuación de la Generalitat contra las violencias sexuales en este tipo de espacios. Un protocolo que se ha actualizado con una imagen renovada para "llegar más lejos" en la protección de las víctimas.

"Queremos que las fiestas de los próximos meses sean de verdad espacios libres de violencia y que los asistentes los disfruten en libertad y sin preocupación de sufrir una agresión sexual", ha manifestado la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, en la presentación de la nueva imagen del protocolo en la sala Loco Club de València, acompañada por representantes de las federaciones de ocio y de los cuerpos policiales.

La intención es que en los locales de ocio "siempre haya una persona" que conozca el protocolo y que sepa cómo actuar ante una agresión sexual. En festivales y eventos se repartirán códigos QR para que los asistentes puedan acceder al documento y a un decálogo con consejos.

Bajo el lema 'Espai lliure de violència sexual', el protocolo se ha renovado con la imagen del icono de una mano y un fondo rosa, un diseño creado por Javier Valiente que se puede adaptar a cualquier soporte y espacio y que es "armónico" con la imagen institucional de la Generalitat.

El nuevo protocolo, que se estrenó el pasado fin de semana en un festival de Oropesa del Mar (Castellón) como prueba piloto, se centrará en dos ejes: los trabajadores de locales y eventos y los jóvenes "y no jóvenes" que asisten a estos espacios.

COMPROMISO DE LOS LOCALES Y LOS FESTIVALES

Para ello, las asociaciones del sector del ocio se podrán ir sumando al protocolo. En representación de FOTUR, su presidente, Víctor Pérez, se ha comprometido a que llegue a todos los locales y a "cualquier actividad multitudinaria", así como a difundirlo en redes sociales. "La Comunitat Valenciana es un espacio seguro en todas las actividades y esto es solo para mejorarlo", ha remarcado.

Por parte de Turisme CV, Daniel Arnal ha coincidido en comprometerse a incluir este sello como requisito para formar parte de la marca autonómica para festivales Mediterranew Musix, que se está "reformulando" actualmente.

"La intención es llegar todo lo lejos que podamos para prevenir cualquier situación", ha aseverado la consellera, además de remarcar que la Generalitat no "renuncia" a los 'puntos violeta' en festivales porque se siguen ofreciendo a los ayuntamientos.

TELÉFONO 900 22 00 22

Respecto a las novedades que incluye el protocolo, Camarero ha expuesto que se le ha "dado una vuelta" para aumentar la difusión de servicios como el teléfono 900 22 00 22, puesto en marcha hace tres meses para la atención de expertos durante 24 horas a víctimas de agresiones sexuales.

Preguntada por si el protocolo se dirige solo a mujeres, ha dejado claro que "se trata de proteger a las personas y no hacer distinciones". "No queremos focalizar las agresiones sexuales, se producen tanto a mujeres como a hombres", ha subrayado, y ha defendido que "la prevención es saber que existen herramientas, no solo cuando ocurre una agresión".

En general, la titular de Igualdad ha mostrado su preocupación por el aumento de agresiones sexuales y de víctimas de violencia machista. "La situación no deja de preocuparnos y de ocuparnos --ha asegurado--. El compromiso del Consell de erradicar la violencia contra la mujer y las agresiones sexuales es inequívoco, firme y decidido. No hemos dejado de trabajar desde el primer día".

Entre las medidas puestas en marcha ha resaltado la creación de un comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer y la "regularización" de la situación de los Centros Mujer 24H. Durante 2023, en estos centros fueron atendidas 250 víctimas, el 15% de ellas menores de edad, y el 66% interpusieron posteriormente una denuncia.

Camarero también ha hecho balance de los datos del Centro Mujer 24H de València durante la primera mitad de 2024, con 25 víctimas atendidas. Respecto al teléfono 900 22 00 22, ha recibido 242 llamadas en tres meses de funcionamiento, aunque las cifras de atención todavía no están sectorizadas.

De cara al futuro, la consellera ha destacado que están "a punto de abrir" los tres centros "de crisis" para atender la violencia sexual tanto sufrida por hombres como por mujeres en las tres capitales de provincia, con atención especializada durante las 24 horas a nivel psicológico, jurídico y social. Se pondrán en marcha con fondos europeos.