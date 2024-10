La Lonja de Alicante expone 19 obras adquiridas para ampliar la colección municipal de arte

ALICANTE, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones de la Lonja de Alicante ha inaugurado este viernes una exposición que reúne las obras adquiridas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante en 2022 y 2023 para ampliar la colección artística municipal. Así, un total de 19 artistas con 19 obras conforman esta muestra colectiva, que podrá visitarse hasta el 24 de noviembre.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha agradecido "su esfuerzo, pasión y dedicación" a cada uno de los artistas que forman parte de la muestra. "Con sus obras tenemos una oportunidad única de enriquecer las colecciones de Alicante que pueden así actualizarse con las nuevas formas y lenguajes de las artes visuales de nuestros artistas", ha resaltado, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La Concejalía de Cultura ha destinado cerca de 130.000 euros --concretamente 62.775 en 2022 y 66.426 en 2023-- tras la primera compra de estas características realizada en 2021 para ampliar la colección municipal y, al mismo tiempo, apoyar la labor de los artistas locales.

Desde este viernes se pueden contemplar todas juntas en La Lonja y después pasarán a distintas dependencias municipales. Las obras que se exhiben son 'Corner Café', de Isidro Blasco; 'Donde se nace, donde se muere', de Elena Aguilera; 'Bohai', de Juan Carlos Nadal; 'Dancing in a Continuous Phasing II', de Rosana Antolí; 'Restos', de Olga Diego; 'Negro sobre blanco N15', de Pablo Bellot; 'El beso', de Ana Pastor; 'Figuras del exilio', de Ana Teresa Ortega; y 'Versión 35', de Inma Femenía.

Asimismo, también se exponen 'El jardín', de Angel Masip; 'Totem 2', de Rosalía Banet; 'Interior Sagrado', de Pepe Calvo; 'Antes del mundo', de Paco Valverde; 'Tríptico de la serie', de Alberto Feijóo; 'Ojeando desde el entendimiento', de Mónica Jover; 'Dobles tejidos de palmera', de Pilar Sala; 'El Dorado', de Alfonso Sánchez Luna; 'Decoración geométrica', de Iñigo Lanz; y 'No puedo decir que no he roto un plato', de Elena Jiménez.