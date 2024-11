La madre de Wafaa en el juicio a El Tuvi: "Quiero saber por qué ese monstruo la mató, nunca le perdonaré"

David S.O, conocido como El Tuvi, acusado de matar a Wafaa, una joven de 19 años, en Carcaixent

Un preso que compartió celda con El Tuvi afirma que "sonreía" cuando le contó cómo la había violado, torturado y matado

La madre de Wafaa, la joven muerta a manos de El Tuvi, acusado de los delitos de asesinato y agresión sexual, ha rogado este miércoles entre lágrimas saber "por qué este monstruo la mató". "¡Ojalá la hubiese violado y la hubiera dejado viva, nunca le perdonaré", ha recalcado.

Así, lo ha testificado en la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia ante un jurado popular contra David S.O., conocido como El Tuvi, acusado de torturar, violar y matar a Wafaa Sebbah en noviembre de 2019, una joven de 19 años cuyo cadáver fue hallado en un pozo de una finca familiar en la localidad valenciana de Carcaixent año y medio después, el 17 de junio de 2021.

Al respecto, la madre, que ha estado acompañada por una trabajadora social, llorando ha señalado: "Ojalá no hubiera hecho lo que hizo, ojalá la hubiera matado con una pistola de un tiro y ya está. Ese monstruo, ese monstruo la violó, la maltrató y la mató". "Ojalá todo el dinero del mundo pudiera devolverme a mi hija", ha deseado.

Asimismo, ha asegurado que su hija nunca desaparecía sin dar explicaciones y que "nunca" cobró por mantener relaciones sexuales --"es mentira", ha recalcado-- sino que trabajaba de camarera, en el campo y ayudándole a limpiar casas porque tenía "muchos sueños", quería ser azafata.

La mujer ha contado que Wafaa era una chica "alegre, generosa" y que lo que "lo poco que tenía" lo gastaba con sus hermanos, con ella y con sus amigos. "Ella era mi la luz, mi vida, mi Wafaa", ha constatado y se ha lamentado: "Nos ha destrozado la vida, a mí a mis hijos, yo ya no puedo trabajar, ellos antes sacaban buenas notas".

También ha testificado el preso que acompañaba a David al ingresar en la cárcel las 24 horas dentro del programa de prevención de suicidios. Ha relatado que un día se llevaron a El Tuvi a las 8.00 y volvió a la celda a las 18.00 le preguntó qué tal y le dijo que venía de hacer una reconstrucción porque le echaban la culpa del crimen de una prostituta en Xàtiva. "A esta no", me dijo y yo le pregunté :"¿Y a del pozo sí"? "Y por primera vez me dijo: a esa sí", ha afirmado.

El testigo ha declarado que David le contaba que Wafaaa era una chica "muy guapa" y daba a entender que estaba "obsesionado", que "él quería algo más, pero que ella lo quería como amigo y nada más". Me confesó que ese día "estaban un chalé los dos solos y que él quería relaciones y ella se negaba y empieza una agresión y me dijo que se la había follado". "Que iba un poco colocado, que quería follársela y al final la coge y le hace un mataleón --una técnica de estrangulamiento-- y piensa que se la ido de las manos y ahí es cuando la mata, y entra en pánico".

Le preguntó por qué no la llevó al centro de salud y me dijo que porque "estaba muerta" y que luego, ha contado, "la filmó", se refería a que la había encintado "del pecho para arriba, que le pegó 18 tiros y que luego tiró varios cubos de cal a pozo". Le admitió que estaba "muy obsesionado" y ha apuntado que cuando le contaba lo que había echo con ella --también se lo confesó a otros presos-- "ponía una sonrisa en su cara".

Le ha definido como un hombre "muy inteligente", que ganaba incluso campeonatos de ajedrez, y muy fuerte y que tuvo problemas con otros presos por practicarles también 'el mataleón'. Asimismo, ha recordado emocionado cuando conoció el padre de Wafaa en la cárcel y le pidió ayuda: "Claro que me presté a declarar, yo también tengo una hija".

EXNOVIA

También ha declarado una exnovia suya como testigo protegido a la que intentó estrangular en 2020, nueve meses después de que Waffa desapareciera. Por estos hechos, David ya fue condenado a tres años de cárcel y a otros 10 meses de cárcel por quebrantar la orden de alejamiento que tenía contra ella.

La chica ha confirmado que David estaba "obsesionado" con Wafaa y que no paraba de llamarla y enviarle Whatsapp. Una vez David le llamó "puta" y ella le respondió: "Los moros te van a dar por el culo". Al contárselo le dijo a la testigo: "A ver ahora quién da por culo a quien". Entonces añadió: "Tú sigue vacilando que la única chica que me vaciló aún la están buscando". También le mandó esta amenaza por escrito. Fue entonces cuando ella pensó que él tenía algo que ver con la desaparición de La Pobla Llarga. "Decía que las mujeres solo servimos para follar y que los moros le dan asco, que solo le caen bien los que le cortan el pelo", ha declarado con la voz y la imagen distorsionadas.

"¿SABES A QUÉ HUELE UN CADÁVER"

Otra vez le preguntó a esta testigo si "sabía a qué olía un cadáver" y en otra ocasión se preguntó que habría hecho el asesino de Marta Calvo para deshacerse del cuerpo. También ha declarado que cuando la madre de David quiso vender a unos ingleses el chalé --en el que se encontró el cuerpo de la joven-- y los posibles compradores se interesaron por el pozo El Tuvi dijo "que no se tocara, que antes lo tenía que ver él".

ABUSO SEXUAL NO DENUNCIADO

Otra exnovia ha señalado lque David era "muy controlador" y le denunció cuando al terminar a relación, en 2018, quemó el coche de su entonces pareja y ha afirmado que llegó a temer por su vida. Muy afectada ha contado que sufrió un abuso sexual que no se atrevió a denunciar. Salió con él de fiesta, a pesar de tener una orden de alejamiento, y ella bebió mucho. Él le iba dando puñetazos y la llevó a su casa. Recuerda solo momentos, uno de ellos cuando abrió los ojos: "Estaba encima de mí, me hizo lo que le apeteció". Al día siguiente se levantó desnuda de cintura para bajo.

En esa sesión también han declarado por videoconferencia una amiga del grupo que ha definido a David como "un depredador" y que estaba "muy obsesionada con el sexo" y con Wafaa, aunque ella lo rechazaba, extremos que han corroborado otros conocidos. Otro amigo de él ha asegurado que le reconoció que había matado a una prostituta en Xàtiva, pero siempre negó a los amigos que hubiera acabado con Wafaa ni supiera nada de ella.