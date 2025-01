Mag Lari invita a "perder la noción del tiempo" con su espectáculo 'Strafalari' en el Olympia

VALÈNCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ilusionista Mag Lari llega al Teatre Olympia de València del 16 al 19 de enero con su espectáculo 'Strafalari', que reúne su humor, sus números, su vestuario y, en general, su manera de hacer. Una propuesta de magia, cargada de participación y grandes ilusiones, en la que el mago ha potenciado los elementos que mejor le funcionan: el humor y la interacción con el público.

"La ilusión es importante y queremos potenciarla al máximo para que todo el mundo la viva como si fuera una criatura. Me encanta que cada número sea distinto del anterior y que el espectador no sepa con qué lo sorprenderás a continuación. Mi deseo es que pierdan la noción del tiempo y olviden todas preocupaciones durante una hora y media. Si me preguntan qué es lo que más me gusta de mi trabajo, es ver las caras de asombro y felicidad del público", comenta el 'showman' en un comunicado.

Mag Lari (Josep Maria Lari Viaplana), nacido en Barcelona en 1973, es ilusionista desde hace 30 años. Su vocación lo ha llevado por los teatros de Catalunya y toda España con espectáculos como 'Secrets', 'Splenda', 'Ozom' y '25 Ilusiones', entre muchos otros. También ha actuado en festivales internacionales de magia en Francia, Portugal, Alemania, Suiza y Japón.

Su popularidad es debida, en parte, a sus intervenciones en la radio y en la televisión (TVE, TV3, Antena3, laSexta y Telecinco), donde ha hecho de colaborador con Albert Om, Javier Cárdenas, Andreu Buenafuente, Manel Fuentes, Carlos Sobera, 'El Gran Dictat' y muchos más.

En 2016 abrió su escuela de magia en Barcelona para formar nuevos talentos. Algunas de sus hazañas son haberse convertido en personaje de cómic en la revista 'Cavall Fort', hacer desaparecer a los 65 músicos de la Orquesta de Sant Cugat, hacer aparecer a Belén Esteban en 'Sálvame' o que David Copperfield le hiciera desaparecer en uno de sus espectáculos.

Mag Lari ha escrito 'Los Secretos de Mag Lari' (Editorial Milenio), 'Els Viatges del Mag Lari' (Estrella Polar) y 'La Magia de Michael Jackson' (Pagès Editors), dada su pasión por el cantante de quien tiene una de las colecciones de memorabilia más importantes del mundo. Enric Lucena también escribió sobre él el libro 'La màgia de fer màgia'.

Premios como el Arc, el de mejor espectáculo de Fira Tàrrega, el Culturalia, dos premios Butaca, el Premio Nacional de Magia y finalista a Catalán del año avalan una carrera con más de 3.500 funciones "hechas siempre con la misma ilusión que el primer día", como él mismo dice.

Ha presentado durante dos temporadas el programa 'Pura Magia' de TVE, donde también era el director de la academia. Ha sido el presentador de la XI Gala de los Premios Gaudí de cine y es el único artista que ha repetido tres años seguidos en el Festival Internacional de Cap Roig en Calella de Palafrugell. También ha hecho cameos en películas como 'El crédito' o 'La Vampira de Barcelona'.

En la actualidad, Mag Lari ha dirigido el programa 'Magic for Humans' de Netflix y el espectáculo 'Nada es imposible' del Mago Pop, representado en Madrid, Barcelona y próximamente en Broadway.

Las funciones tendrán lugar en el Olympia el 16 y 17 de enero a las 20 horas, el 18 a las 17 y 20.30 horas y el 19 a las 12 y 17 horas.