El mánager de Seguridad Social y el dj Juan Martínez dialogan en el CCCC sobre la efervescencia de la València de los 80

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) de València acoge este jueves 10, a las 19 horas, la charla 'El movimiento sociocultural de la Valencia de los 80' para abordar la efervescencia cultural y musical que vivió la ciudad en el período comprendido entre 1980 y 1986.

Dos de sus protagonistas, Miguel Jiménez Luján, mánager de Seguridad Social o Juan Perro, y el dj internacional Juan Martínez Muñoz, desvelarán las claves de aquel movimiento que convirtió a València en el crisol y puerta de entrada de todo este fenómeno sociocultural, avanza Cultura de la Generalitat.

A través de una entrevista conducida por Quique López, componente del grupo valenciano Inhumanos y La Banda del Pop, los intervinientes hablarán mientras suenan sus listas de imprescindibles, convirtiendo el set de directo en una cabina de dj, de la mano de Edu Gómez (Dj Veneno), CEO de Spektra FM.

"Fue una auténtica revolución que generó un cambio en la juventud. Todo el que tenía algo que expresar, lo hacía sin cortarse: diseñadores de moda, interioristas, arquitectos, músicos, escritores, dibujantes, diseñadores gráficos, dj's, peluquerías, garitos, discotecas, público bien vestido, perfumado, elegante, alegre... Y todos frecuentaban los mismos lugares de ocio y disfrutaban la misma música", recuerda el comisario de 'Encuentros en el Carmen', Quique López.

EL ORIGEN DEL BAKALAO

Miguel Jiménez Luján y Juan Martínez Muñoz vivieron en primera persona la revolución sociocultural de los 80. Miguel Jiménez fundó en 1983 Zic Zac Import Records, la primera y más importante tienda de discos de España especializada en el mundo dj, donde nace el apelativo 'bakalao'' para referirse a un tipo de música, con tiendas en València, Castellón, Alicante y Tarragona, convirtiéndose en el centro neurálgico de la música de importación a nivel estatal.

En 1984 organizó la remezcla de 'Semilla negra' y en 1985 coordinó la producción del álbum 'De un país en llamas', ambos de Radio Futura, en Londres. Durante su trayectoria ha compaginado la dirección de las tiendas con su faceta más conocida, la de mánager de grupos de música, entre los que se encuentran Seguridad Social, Girasoules, Amparanioa, La Habitación Roja, Cañizares, Mártires del Compás. También es mánager del productor Joe Dworniak (Radio Futura, Kiko Veneno, Jarabe de Palo, Vieja Trova).

En la actualidad trabaja como mánager internacional de Santiago Auserón (Juan Perro). Es editor de música desde 1988 y presidente del Consejo Territorial de SGAE en la Comunitat Valenciana desde 2020.

Por su parte, la trayectoria de Juan Martínez es un reflejo del compromiso y la evolución musical en València a lo largo de varias décadas. Joven dj de las discotecas valencianas en los años 70, consolidó su carrera en Pico Rojo, explorando música importada y tejiendo contactos en la escena dj local.

En los 80 se sumó al auge del post-punk y la new wave, colaborando con dj's influyentes. También promovió grupos emergentes e importó música de Londres, convirtiéndose en un referente en el panorama musical valenciano. Los años 90 trajeron el auge de la música dance y los festivales, donde colaboró con promotores para impulsar nuevos talentos.

Con la irrupción de internet, Juan Martínez empezó a escribir sobre música y abrió una tienda de discos, además de colaborar con artistas como el grupo turco She Past Away y girar por Latinoamérica.

Desde entonces ha continuado actuando en conciertos por todo el mundo junto a Peter Murphy, The Stranglers, Marc Almond, New Model Army, The Psyquedelic Furs, Pink Turns Blue, Clan of Xymox, Killing Joke, Immaculate Fools, Marky Ramone, China Crisis o Alien Sex Friend.