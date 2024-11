La manifestación por el 25N en València clama contra la "impunidad" y el "negacionismo" de la violencia machista

Manifestación del 25N en València, bajo el lema "'Contra todas las violencias machistas. Fartes de impunitat' - EDUARDO MANZANA - EUROPA PRESS

La protesta está marcada por el "dolor y tristeza" tras la última víctima en Orihuela

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La manifestación convocada por el movimiento feminista de València este lunes 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista, ha clamado contra la "impunidad" y el "negacionismo" de la "extrema derecha", marcada por el "dolor y tristeza" ante la última víctima en Orihuela (Alicante).

Bajo el lema 'Contra todas las violencias machistas. Fartes de impunitat', la marcha ha partido sobre las 19.00 horas desde Porta de la Mar para transcurrir por el centro del 'cap i casal' y finalizar en la plaza del Ayuntamiento.

En la concentración se han escuchado consignas como "No estamos todas faltan las asesinadas", "Sola, borracha, quiero llegar a casa", "No es un caso aislado, se llama patriarcado" o "No son arrebatos, son asesinatos".

Se han repetido diferentes mensajes como "Viva, viva, viva la lucha feminista", "Tranquila, hermana, aquí está tu manada", "No son muertes, son asesinatos" o "Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca".

"LA EXTREMA DERECHA NIEGA LA VIOLENCIA MACHISTA"

La portavoz de la Coordinadora Feminista de València, Cándida Barroso, ha denunciado, en declaraciones a los medios, que la "extrema derecha niega" la violencia contra las mujeres, al tiempo que ha afeado que se está en un momento de "franco rearme patriarcal". "El patriarcado no tolera que las mujeres hayamos avanzado con los instrumentos jurídicos y, realmente, ahora hay un repunte en las mujeres y hombres jóvenes", ha apuntado. También ha insistido en la "necesidad" de la "coeducación" y en trabajar la igualdad desde la infancia.

En cuanto a los aspectos positivos, Barroso ha destacado que "cada vez" hay "más hombres y mujeres implicados en combatir" la violencia machista. "Tenemos que esforzarnos el triple para que nuestros dirigentes lo cumplan porque aquí --en la Comunitat Valenciana y València-- hay bastante banalidad contra la violencia de género. Y en esas estamos", ha afeado.

VIOLENCIA MACHISTA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LA DANA

Sobre la situación de la violencia machista en las zonas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre, Barroso ha puntualizado que, el día 10 de noviembre, se pidió a la vicepresidenta y portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, que "informara sobre cómo se estaban atendiendo" a las mujeres afectadas por violencia machista en estos municipios. "La respuesta ha sido cero", ha destacado.

En dicho documento, según ha agregado, también se requirió la situación de las mujeres en situación de prostitución porque "desgraciadamente es una zona donde los puteros y proxenetas trafican con mujeres".

"AÑOS Y DÍAS TRISTES"

Por su parte, la representante del movimiento feminista y coordinadora de la organización feminista de València, Gabriela Moriana, ha calificado de "tristes" estos días y años porque "lejos de desaparecer esta importantísima lacra social, parece que los datos indican que aumenta". Paralelamente, ha denunciado que "las medidas de protección no se están tomando lo suficientemente en serio".

"Tenemos una ley 20 años que recogía una serie de medidas que, 20 años después, no se están implementando en su totalidad", ha remarcado. A su juicio, este "no" es un problema de las mujeres, sino de los hombres, quienes "se tienen que implicar". "Ellos son los que maltratan", ha subrayado.

"Necesitamos que las instituciones cumplan con nuestros derechos porque si no nos aseguran vidas libres de violencia no están cumpliendo con los compromisos internaciones y la legislación nacional. Queremos ser ciudadanas de primera y queremos que no nos agredan en el espacio público y privado", ha proclamado.

Preguntada por la salida de Vox de los gobiernos autonómicos, ha alertado que "no" están "tranquilas" porque "se niega la evidencia". En este sentido, ha pronunciado que tanto el cambio climático como la violencia machista "mata". "No estamos tranquilas porque se niega la evidencia", ha advertido.

A su llegada sobre las 20 horas a la plaza del Ayuntamiento, han leído un manifiesto en el que han denunciado las violencias que sufren las mujeres en todo el mundo y el aumento de la violencia sexual, entre otras cuestiones. El coro 'Dona veu' ha sido el encargado de interpretar música durante este acto. También se han leído los nombres de las víctimas mortales.

MORANT: "ES UNA EVIDENCIA CIENTÍFICA"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, durante la protesta, ha reivindicado el papel de la sociedad valenciana en la lucha contra la "desigualdad" y la "violencia" que "sufren las mujeres por ser mujeres". Ha subrayado que "la violencia de género no es un asunto doméstico, nos compete a todos".

En este sentido, la dirigente socialista ha recordado que "la violencia de género es una evidencia científica que existe y que mata", y ha apuntado que "el negacionismo que está presente en las instituciones valencianas no representa a nuestra sociedad".