Se mantiene como prioritaria la retirada de lodo por la DANA y se necesitan cien camiones más para el alcantarillado

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las labores para retirar enseres y lodo de las zonas de la provincia de Valencia afectadas por la DANA se mantienen como "prioritarias", según ha precisado este lunes el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Asimismo, desde este comité se ha indicado que se estima que serán necesarios más de cien nuevos camiones para llevar a cabo tareas de desatascado de alcantarillado.

Así lo ha expuesto la directora general de Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana, Rosa Tourís, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Cecopi de esta jornada, un encuentro en el que han participado el presidente del Consell, Carlos Mazón, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

En esta convocatoria se ha apuntado que se avanza en la operación de retirada de lodos y enseres y la recuperación progresiva de las infraestructuras. Por lo que respecta a la primera de estas cuestiones, Tourís ha afirmado que esas actuaciones "son prioritarias para evitar que se produzca un problema real de salud pública".

"Hablamos de una operación de gran complejidad debido a que el nivel freático sigue siendo elevado", ha manifestado, al tiempo que ha detallado que "el grupo de trabajo creado ADOC trabaja para acordar los puntos de acopio temporal idóneos para depositar estos lodos".

La directora general ha añadido que se ha calculado que "son necesarios más de cien nuevos camiones desatascadores de alcantarillado", al tiempo que ha señalado que actualmente son 30 los que ya están efectuando estas tareas.

"Las necesidades van surgiendo en función de las tareas que vamos realizando en la emergencia. En los últimos días ya venimos advirtiendo" de la situación" y "estamos viendo que necesitamos más recursos", ha aseverado preguntada por esa petición de nuevos vehículos. "Hemos venido tramitando ya desde hace varios días esas peticiones", ha añadido.

"Hoy se ha insistido y se ha puesto en conocimiento que ya se han hecho las peticiones correspondientes para que dispongamos de ese material cuanto antes. Ya teníamos esos medios, pero nos estamos dando cuenta de que necesitamos más y, por lo tanto, insistimos en ello", ha remarcado Tourís.

Igualmente, la directora general ha remarcado que se mantiene el plan para combatir plagas de insectos iniciada este domingo "con actuaciones de desinfección en todos los municipios afectados" por la DANA.

"OPERACIÓN PAIPORTA, SATISFACTORIA"

Asimismo, ha resaltado que la llamada 'Operación Paiporta', en la que se ha trabajado en las últimas horas, "ha sido satisfactoria". "Se ha conseguido retirar una gran cantidad de enseres de la vía pública y ahora los esfuerzos se centran en la recuperación del alcantarillado", ha agregado.

Tourís ha comentado también, en cuanto a la recuperación de infraestructuras en las áreas afectadas por la DANA, ha apuntado que Mazón ha informado al Cecopi de que "mañana se abre al tráfico el puente de la CV-33, una arteria fundamental para conectar Torrent con --la ciudad de-- València y la --comarca-- de l'Horta Sud".

"Dos puentes que atravesaban el barranco del Poyo quedaron gravemente afectados, uno completamente derrumbado y otro con serios daños que ya se han reparado en estos diez días", ha matizado la directora general.

Además, ha hablado también de centros escolares y ha apuntado que

se ha informado de que este lunes han vuelto a las aulas más de 22.000 alumnos de las zonas damnificadas por el temporal "gracias a las labores de los equipos que trabajan sobre ellos".

AGUA EMBOTELLADA "PARA CONSUMO Y COCINAR"

Desde el Cecopi se ha indicado además a las poblaciones afectadas que por la DANA que "deben utilizar agua embotellada tanto para el consumo como para cocinar".

"Como ya hemos venido advirtiendo estos últimos días, el agua de suministro únicamente debe utilizarse para el aseo personal y las tareas de limpieza" y "nunca para consumo de boca", ha destacado Rosa Tourís.

"En todos los pueblos continúa recomendándose que no se utilice el agua potable. El agua potable está llegando a boca de pueblos, pero seguimos con esa recomendación para evitar que surja algún problema. No es que no haya agua potable, el agua potable está llegando a la boca de los pueblos", ha expuesto.

MEDIOS DESPLEGADOS

En el ámbito de la seguridad ciudadana, se ha recordado que se cuenta con más de 3.100 bomberos, unos 8.500 efectivos de las Fuerzas Armadas, más de 9.700 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, a los que se suman más de 500 efectivos de las distintas policías locales y más de 130 efectivos de la Policía de la Generalitat.