En marcha el Pati Obert del IVAM para estar listo en el 30 aniversario

Las obras del nuevo Jardín de las Esculturas del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), que supondrá su "apertura no solo al barrio sino al conjunto de la ciudadanía", concluirán en aproximadamente cuatro meses, por lo que este espacio al aire libre estará listo para la celebración del 30 aniversario del centro.

Así lo han explicado a los medios este miércoles el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, y el alcalde de València, Joan Ribó, que han visitado las obras de este nuevo espacio, bautizado como Pati Obert, junto al director del IVAM, José Miguel G. Cortés, y otros miembros del centro de arte contemporáneo.

Marzà ha resaltado que esta obra es "especialmente importante" porque se traducirá en la "apertura del IVAM al barrio, y no solo al barrio sino al conjunto de la ciudadanía". Así, ha puesto en valor que la actuación permitirá "ganar espacios de cultura en los que se podrá disfrutar también del fondo escultórico del IVAM". Además, albergará "actuaciones puntuales".

El proyecto cuenta con un presupuesto de cerca de 400.000 euros. El conseller ha indicado también que "hacía mucho tiempo que estaba este solar en propiedad y que no se había hecho ninguna actuación".

Este trabajo se complementará con una actuación prevista por el consistorio a fin de "abrir las calles de alrededor al barrio y hacerlas más accesibles, más sostenibles y más humanas", para que "todos podamos convivir mejor en espacios urbanos como estos, que nos ayudan a coser la sociedad valenciana, además, a través de la cultura".

El alcalde ha expresado su "satisfacción" por que el acuerdo firmado por ambas administraciones --la Generalitat sufragará los trabajos y el consistorio mantendrá las instalaciones-- "se está plasmando ya", en un enclave que será "muy importante", ya que "encontrar espacios verdes en el centro de la ciudad no es fácil, está prácticamente todo el espacio ocupado".

ESPACIO PARA NIÑOS DEL COLEGIO SANTA TERESA

Ribó ha puesto el foco en que, además, los trabajos habilitarán un espacio para los niños. Y es que el Ayuntamiento proyecta abrir la calle entre Beneficencia y el IVAM, que "será un poco el patio del colegio de Santa Teresa, una calle peatonal que durante el día de alguna manera será también una calle de juegos". Además, ha añadido, se abrirá también la vía a la circunvalación del centro de la ciudad.

Según ha indicado el primer edil, los escolares del Santa Teresa "no disponen de muchos espacios y que hay un compromiso" para que este espacio "sea de alguna forma su patio en esta calle de viandantes".

"Estoy muy contento, València se está haciendo poco a poco verde, es una cosa muy importante que, sobre todo, estamos extendiendo a todos los barrios, no solo los del centro".

AMPLIACIÓN DEL IVAM

Asimismo, Vicent Marzà, preguntado por si "queda descartada" una ampliación del IVAM, ha remarcado que la "ampliación del jardín ya es evidente". "Aquí habrá un espacio expositivo en tanto que hay esculturas, por lo que ganamos también espacio para poder visibilizar los fondos del IVAM", ha indicado.

"La actuación es esta y celebraremos con mucha ilusión, muchas ganas y renovadas esperanzas" el 30 aniversario del museo, "con la actuación que ya está haciendo el IVAM", ha apuntado.

Del mismo modo, sobre si habrá otra ampliación aparte de la del patio abierto, ha señalado: "De momento, estamos en lo que estamos y hay que celebrar lo que ya es un avance, que es el Jardín de las Esculturas. Ya vendrá el futuro, todo se verá".

Marzà ha recalcado que se está "consolidando en el espacio expositivo, sobre todo, el cambio de vuelta que se le ha hecho al IVAM con su proyecto expositivo, que está consiguiendo no solo más visitantes sino también mejores críticas, mejor funcionanmiento". "Esto es especialmente importante, el contenido más que el continente, celebramos esa ampliación que nos ayudará a disfrutar más del contenido", ha añadido.

SUBSEDE DEL IVAM EN ALCOI

Por otro lado, preguntado sobre la fecha para la apertura de la subsede del IVAM, el Centre d'art d'Alcoi (CADA), Marzà ha explicado que se anunciará "en breve". "Estamos trabajando con las diferentes agendas para cuadrar bien y hacer una visita que ponga el énfasis en el proyecto que es y que ayude a las comarcas más al sur a tener un espacio de arte contemporáneo como será el de Alcoi".

Respecto a si se prevé un aumento de personal vinculada al CADA o al Jardín de las Esculturas, el conseller ha indicado que, "de momento, con el presupuesto que tenemos ya hemos ido ampliando estos últimos años y, por tanto, se puede ir haciendo frente".

Así, ha defendido que su departamento quiere "cada día invertir más en cultura", como está "demostrando en los últimos años en los presupuestos", pero ha lamentado que no dispone de "la financiación que requerimos los valencianos". "Hasta que no tengamos esa financiación justa, no podemos planificar a la larga todo aquello que querríamos", ha agregado.

En todo caso, "habrá suficiente personal para tirar adelante y personas encargadas de que haya un proyecto expositivo de calidad", ha dicho. Respecto al CADA, "la primera exposición es un proyecto muy potente, que la inmensa mayoría de ella ha estado expuesta también en el Reina Sofía", ha resaltado.