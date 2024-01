María Peláe recurre a su árbol genealógico para llevar al Benidorm Fest una advertencia a partir de "lo que vivimos"

En 'Remitente' recuerda a las Trece Rosas o la Desbandá: "Más que para escaldar o dar en la llaga, es un recordatorio"



VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

"Perdona esta carta que te doy sin sello, pero ahí tienes una lista antes de marchar con lo que vivimos". Así comienza 'Remitente', en la que María Peláe recuerda episodios de la Guerra Civil y la dictadura de Franco como la Desbandá en la carretera de Málaga a Almería, las Trece Rosas y las colas del pan: "Más que para escaldar o dar en la llaga, es un recordatorio".

Con este "homenaje a su árbol genealógico", viene a "rajarse encima del escenario" del Benidorm Fest siguiendo su máxima de "ya que te van a escuchar, di algo". El tema es de su último disco, 'Al Baño María', y "no solo es que hable del pasado", sino que es "un recuerdo de las cosas que han pasado para advertir de que no vuelva a ocurrir lo mismo, o incluso para advertirnos de que a veces está pasando y tampoco nos damos cuenta hasta que la situación nos explota en la cara", explica en una entrevista con Europa Press.

Peláe ha detallado que muchas de las frases de la canción son directamente de sus familiares: "Uno de mis abuelos sí vivió la Desbandá, mi otro abuelo estuvo en la cárcel y a su hermana la raparon para que se supiera que uno de ellos era comunista". "Todas estas cosas están ahí. El haberlas escuchado también te hace ver cómo ciertas actitudes y cosas que tú ves hoy en día te hagan echarte las manos a la cabeza".

"Por eso la canción acaba diciendo 'A ver si eres tan gallo, a ver si eres tan grande'. Vamos a dejar de provocar ciertas situaciones, porque después quienes lo han vivido no es que lo recuerden de manera bella, sino todo lo contrario", ha manifestado.

En este sentido, considera necesario "recordar ciertas cosas, y no solo recordarlas, sino dejarlas ahí para que no se repitan". Y es que, en el caso de la Desbandá, se sorprendió de "lo poco que se sabe" y que "hay muy poquitos documentales".

"De lo poco que se sabe de este hecho es que murió incluso más gente que en Gernika. Yo lo he conocido porque mi abuelo me ha contado cómo su abuela lo tapaba con una manta entre gente que ya había fallecido en las laderas de esa carretera. Yo esto lo sé por que me lo han contado, pero después te pones a buscar un documental y apenas hay nada ni escrito, y creo que hay unas imágenes de un médico extranjero. Parece que no ha pasado nada", ha subrayado.

UNA CANCIÓN "COMPLEJA"

Peláe explica que la canción del Benidorm Fest es "casi un orden genealógico" y "te explica desde todas las cosas que han podido pasar o detalles concretos". "Es todo desde un punto muy personal, hasta el resumen final. Además, los coros del final son como la propia libertad hablando", ha explicado. "Te digo el remitente, se llamaba 'Libertad'", dice la canción.

"Sé que es una canción compleja, pero a mí me gusta eso, que la escuches una quinta vez y descubras cosas, que a la sexta vez digas: 'Mira lo que ha soltado aquí' y a la séptima digas 'Uy, esto tiene sentido hasta con este efecto que hay en la producción'. Tiene muchos detalles precisamente por eso, porque tenía muchas ganas de aglutinar en tres minutos todo lo que quiero echar cuando estemos ya en el directo", ha añadido.

Según Peláe, "la canción invita a reflexionar en general". "De hecho, una de las cosas que intenté fue tener mucho cuidado, y el mayor respeto del mundo a la hora de escribirla para que nadie se sienta ofendido, pero que también pueda emocionar a mucha gente tenga las ideologías que tenga".

"Porque hay algo más allá de eso, es el sufrimiento, lo que hay después y cuando se llega a un determinado punto y más con la situación tan convulsa que estamos viviendo ahora en general y no solo en España. Es un poco eso lo que reclamo. En toda la letra, creo o espero que no hay nada hiriente, sino simplemente que emocione y que te llegue", ha agregado.

"¿CUÁL ES LA CANCIÓN ADECUADA PARA EL FESTIVAL?"

El anuncio de que 'Remitente' sería su canción del Benidorm Fest llegó después de la publicación de su disco. El proceso de creación fue en paralelo: "Justo el día en que Alba Reig --su pareja y productora-- terminó la producción fue cuando dijimos '¿Te imaginas esto en el Benidorm?' Fue un poco la canción la que me hizo pensar en el Benidorm. Yo siempre había dicho que si me presentaba algún año, tenía que sentir que fuera el momento y la canción, y en este caso, fue la canción".

Sin embargo, antes de 'Remitente', Peláe lanzó otras dos canciones del disco, 'La Putukita' y 'Letra Menúa': "Al principio, cuando se supo que 'Remitente' era la canción, mucha gente pensaba que debería haber ido con algo más animado".

"Para mí, el concepto de 'La Putukita' y 'Letra Menúa' es para un concierto, donde lo doy todo", explica y añade: "Con 'Letra Menúa' al minuto y medio, ¿qué me pongo, a bailar por el suelo haciendo el gusano? No, yo voy a ir con algo en lo que me raje cantando, y esta es una de las canciones con más exigencia vocal que yo tengo, así que creo que la situación lo merece".

De hecho, señala: "Cada uno sabe cuáles son sus virtudes y sus defectos, y yo he intentado que todas mis virtudes, por decirlo de alguna manera, puedan estar encima del escenario, y creo que la manera más adecuada es con una canción de ese tipo".

Precisamente, fue una de sus canciones anteriores, 'Que vengan a por mí', la que la motivó a acudir al festival con 'Remitente': "Cuando la saqué, hubo gente que estaba escribiendo que 'Esto en Eurovisión, cuidao', y yo, dándole un poco de vuelta a todas estas cosas dije, bueno, ¿por qué no ir con 'Remitente'?".

Preguntada sobre si cree que el público la puede haber encasillado en música más ligera o más humorística tras su paso por Tu Cara Me Suena o canciones más animadas como 'La Niña', Peláe ha comentado: "Y si me han encasillado, pues bendito sea, porque han llegado a mí de alguna manera".

"Aunque esté reventada, mi idea es seguir en esto muchos años más. Entonces, vamos a seguir revoleando cabezas con un poquito de ironía, un poco de cachondeo y un poco de 'vamos a ponernos serios', que es lo bonito del arte, que te puede llevar por diferentes caminos", ha agregado.

La finalidad del Benidorm Fest es seleccionar el representante de España en Eurovisión, que este año se celebra en Malmö (Suecia). ¿Se ve María Peláe en Malmö? "Bueno, a mí me encantan los suelos de mármol", bromea.

"No voy a ser ambicionada desde el principio, y sobre todo, yo voy pasito a pasito. Lo primero es hacerlo muy bien en el Benidorm, lo mejor que me salga y que pueda por respeto al público. Vamos pasito a pasito porque ya me he comprado como tres cajas de tilas", ha añadido.

'LORCA POR SAURA'

Este mes de enero, María Peláe ha compaginado su preparación para el Benidorm Fest con los ensayos y funciones de la obra 'Lorca Por Saura', que está representando en el Teatro Infanta Isabel de Madrid: "El viaje que me está suponiendo Lorca al mismo tiempo que la canción que estoy cantando es fuerte".

"Meterte en la piel de Lorca con todo lo que cuenta, y encima yo estoy intentando con todo el respeto del mundo que se haga visible el colectivo (LGBTI) dentro de la misma obra, entonces estoy un poco emocionalmente revoleada, porque después de ahí me voy a un ensayo del Benidorm Fest en el que estoy cantando lo que estoy cantando", cuenta.

Pero igualmente, subraya: "Como buena autónoma, no te puedes poner mala", porque "en esta profesión, hay veces que se te junta todo y otras veces que te tiras un mes mirando el gotelé". "Hay que hacer un poco de todo, hay que no parar, cuando las cosas vienen así, al final es por algo".