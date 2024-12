Mario Pérez Antolín gana el I Premio Juan Gil-Albert de Escritura Aforística

ALICANTE, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escritor Mario Pérez Antolín se ha proclamado ganador de la primera edición del Premio Internacional Juan Gil-Albert de Escritura Aforística y del Yo, convocado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, por su libro 'Idear lo insólito'.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha dado a conocer la resolución de este certamen y ha recordado que "el objetivo de este galardón es tanto potenciar la literatura aforística, que el autor alcoyano desarrolló a lo largo de su trayectoria, como dar visibilidad y renombre a este poeta que forma parte de nuestro patrimonio literario, por lo que recibir 48 originales en la primera convocatoria es todo un éxito de participación y un gran homenaje a Juan Gil-Albert".

Considerado como uno de los aforistas más destacados de nuestro país, el escritor nacido en Stuttgart en 1964 se ha alzado con los 5.000 euros del galardón, al que han concurrido 48 obras de diferentes partes del territorio nacional.

Como él mismo ha explicado, 'Idear lo insólito' es una obra "de escritura fragmentaria y fronteriza" con la que pretende "conjugar la profundidad de pensamiento con la brillantez estilística". "Los simples juegos formales, si no tienen una importante carga reflexiva o emotiva, no me interesan. Las ocurrencias están bien para pasar el rato, pero no para escribir un libro", añade.

El ganador ha asegurado que recibe este galardón "como una alta responsabilidad". "Espero poner el listón a la altura que se merece tanto el insigne escritor que da nombre al premio como la prestigiosa institución que lo patrocina".

Pérez Antolín considera a Juan Gil-Albert "una figura clave en la literatura del siglo XX español". "El estilo cuidado y el pensamiento profundo que caracterizan su obra son para mí un auténtico modelo. Su apuesta por la escritura fronteriza y transversal, que abarca todos los géneros creativos, y sus principios éticos insobornables merecen colocar a Juan Gil-Albert entre las figuras cimeras de nuestra cultura", apostilla.

Por su parte, la directora del Instituto Juan Gil-Albert, Cristina Martínez, ha afirmado que supone "un importante impulso para el premio que esta primera edición la haya ganado un autor reconocido con una trayectoria destacada". Una elección que "no ha sido fácil" debido al alto nivel de las obras que se han presentado.

Poder, sexo, muerte, ética, estética, literatura, metafísica, sociología, psicología son materias que van reiterándose y alternándose en Idear lo insólito, hasta construir un cuerpo de pensamiento hermosamente expresado.

"Conviven en textos de muy diferente factura: desde los abiertamente sentenciosos, pasando por microrrelatos, prosas poéticas e incluso algún poema en prosa, hasta pequeñísimos ensayos que mantienen la unidad de estilo al abordar los temas a partir de la mínima unidad de expresión y sentido", ha destacado Pérez Antolín.

"El libro --afirma el autor-- preconiza un humanismo escéptico y complejo, manifiestamente impregnado de melancolía, que sin embargo no cae en el nihilismo por el énfasis que se pone en la reivindicación, contra cualquier obstrucción, de la dignidad humana".

TRAYECTORIA

Pérez Antolín atesora en su trayectoria siete libros de este género -Profanación del poder, La más cruel de las certezas, Oscura lucidez, Crudeza, Contrariedades, La serenidad por fin y Mínima esencia- que han recibido elogios de escritores como Eugenio Trías, Victoria Camps o Joan Subirats, entre otros.

El escritor es antólogo de Concisos, un volumen que reúne a los mejores aforistas españoles contemporáneos, además de autor de cinco poemarios -Semántica secreta, Yo eres tú, De nadie, Esta ínfima parte de infinito y Cada vez que muero- y de la novela Vida de ermitaño. Parte de su obra ha sido traducida al árabe, al italiano y al francés y ha publicado dos libros en editoriales de México y Chile. Está incluido en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y en el Diccionario de Escritores de Castilla y León, y también ha sido finalista del XXI Premio de la Crítica de Castilla y León.

El jurado del I Premio Internacional de Escritura Aforística y del Yo ha estado integrado por el poeta, filólogo, ensayista y amigo de Juan Gil-Albert Jaime Siles, galardonado con el Premio de las Letras Valencianas y Premio UNESCO, entre otras muchas distinciones; la poeta y crítica literaria María Paz Moreno, profesora de la Universidad de Cincinnati y experta en el autor alcoyano; el poeta, crítico y gestor cultural Eduardo Boix; el director del departamento de Publicaciones e Investigación del Instituto Juan Gil-Albert, Joaquín Juan Penalva, también poeta y profesor de la UMH, y la directora del IAC, Cristina Martínez.