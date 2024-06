Marlaska llama al colectivo LGTBI a estar "con las defensas bien altas": "Cualquier retroceso es posible" con PP y Vox

Afea a Catalá su "inconsciente" tras la polémica con la bandera del Orgullo: "A los miembros del colectivo esas frases no nos salen"



VALÈNCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha llamado al colectivo LGTBI a estar "con las defensas bien altas" porque, según ha advertido, "cualquier retroceso" en derechos "es posible" desde la llegada del PP y Vox a los gobiernos de varias autonomías en España. "Eso es una realidad, nunca les ha gustado el avance en los derechos", ha afirmado.

Grande-Marlaska, que ha participado este viernes en la manifestación del Orgullo LGTBI en València, en declaraciones a los medios previas a la marcha, ha subrayado que las personas que tienen "ya una edad" y que han "tenido que estar muchos años de su vida viviéndolos en blanco y negro, tristes y sin poder ser y manifestarnos como realmente éramos" saben "lo importante de todos los derechos adquiridos en los últimos años", que ha recalcado que "son derechos humanos".

Precisamente, y tras apuntar que, "como --estos derechos-- no los hemos podido disfrutar toda nuestra vida, sabemos lo importante que es que una sociedad realmente crezca en valores y estemos ante una democracia", ha llamado a estar "siempre con las defensas bien altas" porque, según ha advertido, a día de hoy "cualquier retroceso es posible".

Como ejemplo de ese escenario ha puesto las palabras pronunciadas esta semana por la alcaldesa de València, María José Catalá, sobre la explicación de la no colocación de la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento de la capital del Turia. "Lo que a la alcaldesa le salió el otro día, a muchos que nos hemos impregnado de valores y a los miembros del colectivo que lo hemos pasado mal, esas frases no nos salen", ha afirmado.

Para el ministro, ese "inconsciente" que ha demostrado la primera edil valenciana implica "lo mucho que todavía tenemos que pelear en la sociedad, en el sentido de seguir avanzando en educación y, evidentemente, no censurando libros o modos de vivir, sino todo lo contrario, siendo muy activistas".

Unas situaciones que, para Grande-Marlaska, también "las podemos ver en muchas partes de nuestro territorio nacional desde que gobierna el Partido Popular con Vox. "Eso es una realidad, nunca les ha gustado el avance en los derechos", ha subrayado.

En este punto, ha pedido "recordar bien claro" que el PP "recurrió la ley del matrimonio igualitario del Gobieno de José Luis Rodríguez Zapatero" y la norma "estuvo en el Tribunal Constitucional muchos años". "Nunca les han gustado los avances", ha insistido.

"UNA SOCIEDAD MEJOR, MÁS SOLIDARIA Y EMPÁTICA"

Así, Grande-Marlaska, como "activista LGTBI", algo que ha explicado que sigue siendo --"como empezaba, terminaré"--, ha expuesto que durante "una parte" de su vida no pudo ser "como quería ser", algo que ha afirmado que no le hizo "mejor persona". "Nos puede hacer a los que tuvimos esos momentos difíciles más fuertes", ha remarcado.

En esta línea, ha mostrado su deseo y voluntad de que la juventud actual "no tenga que estar peleando por ser como es" ni "tenga que dar más", sino que, "independientemente de su orientación sexual e identidad de género", los jóvenes puedan "realmente crecer en libertad y sin mayores esfuerzos".

"Eso va a hacer que tengamos una sociedad mejor, no una sociedad más fuerte, porque se puede ser mejor y fuerte, pero prefiero una sociedad mejor, más solidaria, más empática y donde no haya frustración. Porque cuando nos mandan a los armarios es cuando se genera frustración, y eso ya no lo vamos a dejar", ha finalizado.