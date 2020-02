Marta Martín (Cs) confía en que el partido sea capaz de "volver a ilusionar" a la ciudadanía

ALICANTE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Ciudadanos por Alicante, Marta Martín, ha afirmado que "no está siendo de gusto" el proceso interno del partido para la elección de una nueva dirección, a la que hay presentadas dos candidaturas: Inés Arrimadas y Francisco Igea. No obstante, se ha mostrado confiada en que la formación 'naranja" sea capaz de "volver a ilusionar a la ciudadanía".

"Creo que se presentan dos candidaturas donde tengo amigos en ambas, creo que hay personas muy capaces en las dos", ha dicho y ha alegado que le hubiera "encantado" que hubiera habido "una propuesta de consenso que englobara a todo el mundo".

A preguntas de los medios en Alicante, donde ha ofrecido una rueda de prensa sobre plurilingüismo junto a la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, Marta Martín se ha situado en la línea de "la visión política y de las políticas públicas" de Luis Garicano.

Martín ha reconocido que Inés Arrimadas no le pidió estar en su candidatura y ha precisado que si se lo hubiera pedido, "tampoco habría estado". "Sí me lo pidió Igea y le dije que no", ha agregado.

En ese sentido, ha dicho que desea "el mayor de los aciertos" en el proceso y que Ciudadanos sea capaz "de volver a ilusionar a la ciudadanía".

ACUERDO CON EL PP

Preguntada sobre si consideraba que los acuerdos con el PP podría llevar a la asimilación de Ciudadanos, Marta Martín ha sentenciado: "No estoy en ninguna de las dos listas, por tanto no estoy en la Ejecutiva; por tanto, no voy a valorar ni estoy en ninguna de estas estrategias".

"Mi opinión es personal y creo que voy a esperar a ver qué pasa; ahora hay una contienda y vamos a ver cómo acaba", ha continuado y ha pedido esperar a conocer las decisiones que se toman a posteriori y "ver qué rumbo toma la Ejecutiva saliente de este proceso que tendrá toda la libertad y derecho a plantear sus propuestas".

Con todo, ha apuntado que ella ha salido elegida en cuatro elecciones "en un contexto en el que hay un programa electoral y unas políticas públicas, que son en las que creo y que voy a defender".

"Si hay un cambio en las políticas públicas, tendré que comunicarlo a la gente que confió en mi", ha advertido, para a renglón seguido apuntar: "Hasta ahora no se produce esa situación y voy a seguir trabajando, que bastante tengo, en todo lo que me ha confiado el partido y haciendo mi labor parlamentaria con toda la honestidad y responsabilidad".