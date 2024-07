Martínez Mus se estrena en su primer acto como conseller con una apuesta por la descarbonización sin "imposiciones"

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS

El nuevo conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha intervenido en su primer acto oficial en el cargo en la misma mañana de su nombramiento, con motivo del encuentro Conexus 'Comunidad Valenciana-Comunidad de Madrid'.

En su primer discurso público como conseller, ha destacado la necesidad de "acompañar" a la industria en su descarbonización pero "nunca imponiendo"; de desarrollar el Corredor Mediterráneo y la importancia estratégica de potenciar el 'triángulo' que conforman el Puerto de València, la gigafactoría de PowerCo y la fábrica de Ford.

Vicente Martínez Mus, cuyo nombramiento se ha conocido minutos después de las 09.00 horas de este viernes tras la ruptura de Vox con el PP en el Consell, se ha dirigido después del pleno del Consell al encuentro organizado por Fundación Conexus en el hotel Westin de València, que ha arrancado a las 11.30 horas y en que han participado consejeros de la Comunidad de Madrid.

Allí, ha tomado la palabra en la mesa de diálogo en la que inicialmente se preveía la intervención de la hasta ahora responsable de Territorio, Salomé Pradas, que ahora pasa a ocupar la cartera de Justicia. El acto de Fundación Conexus ha reunido a representantes gubernamentales y empresariales para anunciar la puesta en marcha de grupos de trabajo conjuntos entre la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana para la creación del mayor hub logístico y de digitalización de España

Junto a Martínez Mus, ha estado también el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Han participado en el acto la consellera de Industria, Nuria Montes, y la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, que a su vez ha tomado la palabra por primera vez como la única vicepresidenta de la Generalitat.

"Hace unas horas que tomé el cargo, por lo cual apelo a la comprensión del público si meto la pata por ser un debutante tan reciente", ha comentado el nuevo conseller en el arranque de la mesa de diálogo sobre Logística, Energía y Movilidad, que ha compartido con el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo.

COMPROMISO CON LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El nuevo conseller de Medio Ambiente ha destacado que la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid tienen "la misma filosofía" que actuar como una "carretera" para que "quien viene con ganas de hacer negocio y crear economía" tenga "todos los canales abiertos" y "todas las facilidades del mundo". Así, ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada, también con el sector logístico.

El conseller ha puesto en valor el trabajo realizado junto a la Comunidad de Madrid para alinear estrategias y potenciar la actividad industrial a través de la agilización de procesos administrativos. En ese sentido, ha resaltado la reciente aprobación del decreto de simplificación administrativa.

APROVECHAR LAS RENOVABLES Y LA ELECTROMOVILIDAD

Martínez Mus ha abogado por "aprovechar al máximo" la logística, la electromovilidad y las energías renovables para que las empresas avancen hacia la sostenibilidad "por convicción".

Preguntado por el despliegue de las energías alternativas, el nuevo conseller ha afirmado que "que la movilidad eléctrica es un gran desafío, no solo para dotar de infraestructuras al mercado, sino para garantizar que esa transición energética sea exitosa y que sirva para contribuir a ese despliegue de modo efectivo".

En ese sentido, ha asegurado que se debe "acompañar" a los sectores económicos en la tecnología que tienen disponible para conseguir esta transición. "Las imposiciones o las prohibiciones no suelen salir bien", ha advertido.

A su juicio, "estamos en el buen camino, pero todavía queda por recorrer" y, sobre todo, se debe desarrollar este proceso "con los sectores afectados", "nunca imponiendo, sino impulsando, ayudando, incentivando", "no pidiéndole a los operadores que hagan cosas que hoy la tecnología no permite o no lo permite de manera eficiente".

Martínez Mus ha defendido que se debe fomentar la eficiencia energética de las empresas y facilitar el autoconsumo a particulares y empresas, así como descarbonizar el transporte, "por ejemplo, renovando la propia flota autonómica".

TRANSPORTE FERROVIARIO E INTERMODAL

Para la transición hacia la nueva movilidad, ha afirmado que se debe impulsar el Corredor Mediterráneo y las infraestructuras intermodales. Además, ha indicado que se está definiendo un plan de electrificación "pionero" en la A3 con puntos de recarga "y eso le da todavía más sentido a la gigafactoría de Volkswagen".

Asimismo, ha subrayado que el corredor logístico ferroviario Madrid-Valencia tiene que permitir optimizar la cadena de valor y que la colaboración con la Comunidad de Madrid tiene por objetivo "ser un polo de atracción líder en el sur de Europa".

Martínez Mus ha destacado, como ventajas de la Comunitat Valenciana, el "magnífico" puerto de València, que es "el puerto de Madrid, y ha incidido en que "el 80% de los contenedores que llegan al centro de España lo hacen por vía marítima y más del 90% del transporte por carretera pasa por el corredor Madrid-Comunitat. Valenciana".

"Hemos tenido también la posibilidad después de demasiado tiempo de espera de optar a esa ampliación que nos va a permitir mejorar la eficacia y la capacidad de nuestro puerto que se va a notar seguro en Madrid", ha señalado.

Así, ha llamado a potenciar y "exprimir al máximo" el "triángulo" que conforman el Puerto de València, la fábrica de Ford y la gigafactoría de celdas de baterías en Sagunt (Valencia) - , y ha señalado que estos referentes de la Comunitat Valenciana tienen que ser "parte importante de la economía de España" a través de su conexión con Madrid".

Martínez Mus ha destacado que la estación intermodal de Sagunt "tiene que poner en contacto todo el Mediterráneo con esta plataforma central", con una inversión de 98 millones de euros. El conseller espera que esta inversión en Parc Sagunt sirva para desarrollar este "triángulo".

UN GOBIERNO "CON MÁS EMPUJE"

Otra de las afectadas por la remodelación del Consell es Susana Camarero, que ha clausurado el acto: "Ayer nuestros socios de gobierno decidieron dejar de ser socios de gobierno y hoy hay un gobierno que con más empuje si cabe", que ha querido en este encuentro "continuar dando esa normalidad institucional".

Camarero ha afirmado que el "flamante" nuevo conseller "siempre se acordará" de que su primer acto como conseller fue en encuentro organizado por fundación Conexus.