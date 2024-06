Marwán, Capella de Ministres y Sorolla, protagonistas del 37 Serenates en el Claustro de La Nau

La rectora de la UV reitera el "compromiso" de la Universitat con el pueblo palestino y alaba a Marwán como "músico por la paz"



El cantautor de origen palestino Marwán con su gira 20 aniversario, Capella de Ministrers y sus 'Cants de la terra' y un espectáculo dedicado a Sorolla protagonizarán la 37 edición del Festival Serernates en el Claustro del Centre Cultural La Nau, que volverá a llenar las noches de verano de música entre el 24 de junio y el 2 de julio.

Un año más, Serenates apuesta por una programación compuesta e interpretada principalmente por músicos valencianos, junto a la fusión entre la música clásica y la contemporánea. Así lo han destacado en la presentación el director del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López-Jamar; el director del Palau de la Música, Vicente Llimerá; la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, y la vicerrectora de Cultura de la UV, Ester Alba.

Como ya es tradición, abrirá el festival la Orquestra Filharmònica de la UV (lunes 24, 22 horas), bajo la dirección de Hilari Garcia Gázquez, con 'Sorolla', un espectáculo de fusión de imágenes inspiradas en la obra del maestro de la luz y música para el ballet 'Sorolla' del compositor valenciano Juan J. Colomer, con videoescenas creadas y sincronizadas en directo por alumnos de la Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD) como resultado del taller impartido por el artista visual Midiclorian.

El martes 25 (22 horas), Capella de Ministrers, con dirección de Carles Magraner, interpretará 'Cants de la terra', una muestra del patrimonio musical valenciano desde la perspectiva cultural de la música antigua y tradicional a través de los cantos del pueblo, romances, historias cantadas, danzas populares y otras que han formado parte de la historia reciente.

Un día después (miércoles 26, 22 horas), Serenates acogerá el concierto de la gira 20 aniversario ‘Canciones para una urgencia’ de Marwán, una de las principales voces de la canción de autor en España y en América Latina. Un disco recopilatorio en el que el cantautor se reinterpreta con un sonido más moderno y evolucionado y que presentará en más de 60 actuaciones en diez países.

Nacido en Madrid en 1979, Marwán es hijo de padre palestino y en los últimos meses ha dado su apoyo, junto con otras personalidades de la música y la cultura, al movimiento universitario contra la guerra en Oriente Medio.

Un "músico por la paz" que la rectora de la UV ha relacionado con el "compromiso" de esta institución académica con el pueblo palestino, mediante los comunicados emitidos desde el pasado octubre, los convenios de colaboración con universidades palestinas y los planes "refugio" para becar a universitarios palestinos. "Igual que hicimos con las mujeres palestinas que pudimos sacar del infierno de los talibanes", ha resaltado.

HOMENAJE A MATILDE SALVADOR

Dentro de su apoyo al repertorio compuesto por mujeres, Serenates recibirá el jueves 27 (22 horas) a Ensemble Gregal con el teatro musical 'El dietario de Matilde Salvador', un espectáculo para actriz, soprano, piano, trío de cuerda y grupo de dulzainas que homenajeA a la creadora valenciana. Esta producción fue galardonada con el premio de teatro en valenciano Evarist Garcia 2024 de la Diputación de Alicante.

La Orquestra de València (viernes 28, 22 horas) interpretará este año un programa eminentemente romántico francés y checo, pleno de melodismo y colorido orquestal, a cargo de su director, José Fabra Català, con el solista Jacobo Christensen al violín y la colaboración de una selección de jóvenes músicos de la Filharmònica de la UV. Se podrán escuchar piezas de Bizet, Dvorák y Gounod.

RITMOS AFRICANOS, CORALES, PERCUSIÓN Y TANGO

En contraposición a las noches, el sábado 29 a las 12 horas, el Claustro de La Nau se llenará de música étnica en el concierto que 'Voces por Benin', una fusión de temas actuales con ritmos africanos interpretados por 25 alumnos de la escuela de música y danza que la fundación Juntos por la Vida dirige en Abomey-Calavi (Benin), dentro de su última gira sostenible y solidaria.

Ese mismo día, a las 22 horas, subirá al escenario el Orfeó Universitari de València que, dirigido por Francesc Valldecabres, interpretará el espectáculo 'If I am'. Cuatro obras corales que crearán ambientes y conexiones muy diferentes y propias del tiempo más actual a través de la fuerza del americano David Lang con 'If I am silent' (2019), 'L’Stabat mater' (1986) del noruego Nystedt, 'Plainscapes' (2002) del letón Peteris Vasks y el 'Concerto for marimba and choir' (2010) del americano Gene Koshinski.

Los sonidos y el ritmo de la percusión inundarán el Claustro (domingo 30, 22 horas) de la mano del grupo Alxarq Percussió que, junto con la sección de percusión de la Filharmònica universitaria, presentará la obra 'Drumming' de Steve Reich en el marco de su décimo aniversario. Una pieza capital del minimalismo moderno de los años setenta que se desarrolla en cuatro partes y que estará ambientada con una iluminación interactiva creada y sincronizada en directo por el Labluz de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Ya el lunes 1 de julio, a las 22 horas, llegará el Quintet Casulana, una iniciativa de mujeres músicas procedentes de varios entornos profesionales de la música valenciana que han querido reconocer a la figura de Maddalena Casulana, una de las primeras compositoras que publicaron en la historia de la música occidental. Junto con el clarinetista Daniel Labrada, presentarán 'American Rythms', un concierto de música estadounidense con obras de Arlene Sierra, Florence Price y John Musto.

Despedirá Serenates el espectáculo 'Tango: amor desconsolado' (martes 2, 22 horas), con dirección y piano de Juan Esteban Cuacci junto a Mariel Martínez (voz), Silvina Álvarez (viola), Laura Asensio (contrabajo) y Rebeca Núñez y Mariana Otero (danza) para mostrar al público una travesía poética, un viaje romántico a través de las revueltas sendas del amor.

En definitiva, una programación que supone una plataforma para los músicos valencianos y para la recuperación del patrimonio musical. "Serenates es el principal referente de la agenda cultural de verano en la Comunidad Valenciana y un ejemplo de colaboración entre instituciones", ha manifestado el director del IVC, mientras el responsable del Palau ha invitado a acudir a esta "cita obligada" en un marco histórico como el Claustro de la Nau.

CARTEL DE UN ALUMNO DE DISEÑO DEDICADO A LA ESPOSA DE SOROLLA

El cartel del 37 Serenates es fruto de la colaboración entre la UV y la EASD en un proyecto que ha recaído en Ignacio Carrera, estudiante de cuarto curso del grado de Diseño Gráfico. Está dedicado a Clotilde, esposa de Sorolla, como un homenaje a todas las mujeres invisibilizadas a lo largo de la historia del arte

Las entradas para todos los conciertos, con un precio de cuatro euros cada uno, están a la venta desde este martes en www.latenda.es/entrades y en el establecimiento de La Tenda UV en La Nau; excepto las de la actuación de la Orquestra de València, que están a la venta en la web del Palau, y las de 'Voces por Benin' que es de entrada libre.