Marzà denuncia ante la Policía amenazas en las redes tras acusar en Les Corts a Vox de "romper España"

Publicado 11/02/2020 14:24:53 CET

CASTELLÓ, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha denunciado ante la Policía amenazas anónimas que ha recibido a través de las redes sociales referentes a la intervención que realizó en Les Corts Valencianes en las que acusó a Vox de querer "romper España".

Según ha explicado el titular de Educación, perteneciente a la coalición Compromís, al ser preguntado por esta información de Eldiario.es en una rueda de prensa que ha ofrecido en Castelló, no es la primera vez que recibe estas amenazas, las cuales --según ha dicho-- "tienen un cierto carácter político".

Al respecto, ha apuntado que la denuncia responde a "plantar cara" a la extrema derecha, "pues no se pueden dejar pasar", por lo que creyó "conveniente" denunciar las amenazas en las instituciones pertinentes, no solo para perseguir a los que lo han hecho, sino para lanzar el mensaje de que no va a dar "ni un paso atrás".

"Por mucho que nos amenacen e intenten intimidarnos y señalarnos a los que pensamos diferente, la democracia está por encima de eso y nos hemos de poder expresar con toda la libertad y hemos de poder coser la sociedad y no dividirla, que es lo que están haciendo determinados partidos de la extrema derecha", ha añadido Marzà.

En esta línea, ha explicado que son amenazas que ha recibido a través de las redes y que están ya en conocimiento de la Policía "para que las investigue". "No puede haber esas actitudes, y determinados discursos no pueden llevar a que la gente piense que se pueden hacer determinadas afirmaciones o amenazas a quien sea, y por eso se trata de plantar cara", ha concluido.