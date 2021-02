Marzà sobre festivos de Fallas y Magdalena: "Los consejos escolares deberán decidir con toda la información"

CASTELLÓ, 26 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha señalado que deberán ser los consejos escolares municipales los que decidan "con toda la información disponible" si finalmente los festivos de Fallas y Magdalena son o no lectivos.

Marzà, que ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en una rueda de prensa en Castelló junto al rectora de la UJI, Eva Alcón, ha indicado que la Conselleria de Educación aprobará la las propuestas que realicen los consejos escolares al respecto, "como se ha hecho en todos los municipios, siempre se adapten a la normativa".

Ha destacado que ahora lo que se ha añadido y lo que piensa que es "adecuado" es que hubiera una recomendación desde el punto de vista de Sanidad, cuya Conselleria "ha enviado una recomendación a los municipios para que sea tenida en cuenta por los consejos escolares municipales".

El conseller ha recordado que ya está aprobada la propuesta de calendario escolar desde el inicio de curso y "si ahora hubiera alguna variación, el Consell Escolar Municipal deberá hacer una propuesta a la Conselleria de acuerdo con la realidad de cada municipio". "Desafortunadamente, por la pandemia, la decisión no es tanto por las festividades locales o no habituales, sino tener en cuenta un criterio sanitario porque la situación varía por la situación que vivimos", ha añadido.

"TIENE SENTIDO LA RECOMENDACIÓN DE SANIDAD"

"Tiene sentido que haya una recomendación desde el punto de vista sanitario para que el Consell Escolar tome la decisión que crea oportuna teniendo en cuenta todas las variables", ha subrayado Marzà. Al respecto, el conseller ha recordado que la recomendación de Sanidad no es una obligación, "sino que recomienda a los municipios que, desde el punto de vista epidemiológico, es mejor que esos días sean lectivos".

Preguntado por las diversas opiniones dentro de la comunidad educativa, Marzá ha explicado que la evolución de la pandemia hace que las decisiones puedan ser cambiantes. "Es evidente que a nadie nos gusta cambiar lo que está planificado o estar pensando sobre si hay que cambiar o no lo planificado a una o dos semanas vista, por lo que entiendo que cualquiera pueda tener una visión en un sentido u otro", ha dicho.

El conseller ha apuntado que es "evidente" que el profesorado necesita descansar, "pues están haciendo un trabajo espectacular", y entiendo que haya profesorado que sienta que, a una semana vista, haya un elemento más de incerteza" pero, al mismo tiempo, ha afirmado que entiede también que si Sanidad cree que es mejor que continúen las escuelas abiertas, "lo diga y se tenga en cuenta esta información".

"Lo que hace falta es tomar la decisión con toda la información disponible, y no es normal que hablemos de esto a una semana vista, pero tampoco es normal que tengamos una pandemia como la que tenemos", ha apuntado Marzà, quien ha añadido que "es bueno y sano que las decisiones se tomen teniendo en cuenta todas las informaciones, y que las mismas se tomen en los consejos escolares teniendo en cuenta la recomendación sanitaria, la necesidad de planificación del curso, la necesidad de organización de las familias y la necesidad de respuesta de la comunidad educativa", ha apuntado.

El conseller ha manifestado que hay que acostumbrarse a que situaciones complejas como esta llevan "decisiones complejas y participadas por todo el mundo" y que no siempre agradan a todos los sectores.

LA UJI MANTIENE EL CALENDARIO ESCOLAR

Por su parte, la rectora de la UJI, Eva Alcón, ha señalado que en la universidad la semana de Magdalena seguirá siendo no lectiva puesto que ya no queda tiempo para realizar cambios. Además, ha recordado que un 75 por ciento del estudiantado es de fuera de Castelló.

"El calendario académico en la universidad está aprobado por el Consejo de Gobierno, consensuado con los centros, y tenemos poco tiempo para hacer los cambios, y el calendario laboral se tiene que consensuar y no hay tiempo, por lo que no modificaremos el calendario académico", ha dicho.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa del Pleno del Consell, ha asegurado que este año "no hay fiestas" y que la razón de recomendar a los municipios que cambien los días no lectivos que otorgan por estas fiestas es para "evitar un imaginario de que estamos de fiesta" porque "no estamos en fiestas, estamos en pandemia".

Así, ha matizado que esta recomendación no afecta a los festivos autonómicos (el día 19) ni a los no lectivos establecidos por el calendario escolar general, sino a los tres días que tienen los ayuntamientos.

Al respecto, ha apuntado que estos días se trasladarán a otro momento, "previsiblemente a final de curso", aunque la decisión le corresponde a los consejos escolares.