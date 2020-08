Marzà recuerda a padres reacios a presencialidad que el derecho a educación es universal y hay protocolo de absentismo

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha recordado a los padres reacios a llevar a sus hijos a clase en el contexto de la pandemia de coronavirus, que el derecho a la educación es "fundamental" y "universal", que corresponde al niño y que, por lo tanto, si hay clases presenciales, los alumnos deben ir porque, además, existe un protocolo de absentismo que es "claro".

Así lo ha indicado el conseller, en una entrevista en la cadena SER, en la que alumnos le han hecho llegar distintas preguntas, en su mayoría relacionadas con el uso de los patios, las mascarillas, la incertidumbre con la que afrontan el regreso a las aulas los alumnos de segundo de Bachillerato por las pruebas de acceso a la universidad, pero también sobre si pueden llevar coleta o cómo serán las clases de Educación Física o el miedo a contagiar a compañeros.

Sobre el temor de los padres a llevar a sus hijos a los centros, Marzà ha apuntado que el derecho a la educación "es de los niños" y mientras esta sea obligatoria, "es un derecho universal, fundamental que debemos garantizar", al tiempo que ha subrayado que se trata de una cuestión "clara" y compartida por todas las consejerías, de todo signo político, "A ese movimiento le damos una respuesta clara: los niños deben ir" porque ha defendido que los centros son "espacios seguros", más que otros lugares en los que ahora mismo pueden estar socializando.

Al respecto, ha recordado que existe legislación sobre el absentismo y protocolos donde queda "claro. "El niño tiene derecho a una educación de calidad y en buenas condiciones con toda la seguridad posible", ha insistido el conseller, quien ha reconocido que con la pandemia no hay situación de "riesgo cero", al menos mientras no esté la vacuna, "pero no podemos vivir aislados en burbujas y debemos hacer frente a esta situación dura, compleja y complicada", ha indicado en sus declaraciones, recogidas por Europa Press.

Asimismo, ha hecho llegar a los alumnos que tendrán que llevar mascarilla a partir de seis años, más medidas de seguridad, lavado de manos y ventilación, pero también que habrá recreo, aunque "de forma diferente", ocupando un espacio cada clase, con grupos burbuja diferenciados y con distancia, intentando que no se rompan y evitando la interacción con otros. Se puede llevar coleta y también habrá clase de Educación Física, con más protección, ha precisado.

Preguntado por si la pandemia empeora, ha querido dejar "clarísimo" que si se registra un positivo en un aula o grupo burbuja, habrá aislamiento de entre 10 y 15 días porque así lo marca la autoridad sanitaria y las clases serán telemáticas, pero ha recordado que su departamento ha comprado 30.000 tablets y ha adquirido licencia para videoconferencias.

En esta línea, ha destacado el contacto permanente y coordinación con salud pública y se ha mostrado seguro de que el protocolo funcionará. Así, ha recordado que en julio se pidió a cada centro que comunicara sus necesidades, que se han atendido, y ha subrayado que los epidemiólogos han establecido que el índice de contagio con estas medidas de seguridad e higiene, es "muy bajo", especialmente entre niños. "Conseguiremos frenar la pandemia, siendo pacientes y constantes", ha dicho, reconociendo que "habrá dificultades".

MISMA OPCIONALIDAD EN LAS PAU

En relación con segundo de Bachilerato, ha apuntado que en la inmensa mayoría de centros han podido organizarse para una enseñanza presencial o con grupos más reducidos, y con respecto a las PAU, ha apuntado que están trabajando en ello y que se ha pedido al Ministerio que haya la misma "opcionalidad" de este año y que los alumnos tengan mayores opciones de elección al hacer el examen y solo puedan ser examinados de aquellos contenidos de los que han recibido clase. "Pueden estar tranquilos", ha manifestado.

También se ha referido a las aulas prefabricadas, sobre las que ha asegurado que no ha sido necesario su uso porque "normalmente se han habilitado otros espacios en el propio centro o en colaboración con los Ayuntamientos" y se ha podido dar respuesta a las necesidades.