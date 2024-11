Más de 20.000 voluntarios movilizados en los autobuses de la Generalitat desde el inicio de la DANA

La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, durante una rueda de prensa tras comenzar a ser la nueva portavoz del Consell - Rober Solsona - Europa Press

Ya se han pagado ayudas por 4,94 millones para bienes de primera necesidad y se han registrado casi 200 solicitudes para alquiler

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 20.000 voluntarios se han desplazado en los autobuses habilitados por la Generalitat a los municipios afectados por la DANA desde el pasado 2 de noviembre, según ha trasladado la vicepresidenta, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, en su comparecencia para dar cuenta de la situación.

"Hoy hace ya 20 días de esa grave catástrofe natural que sufrimos y el Consell sigue trabajando sin descanso desde el primer día por la recuperación de nuestros pueblos y de las personas afectadas", ha manifestado Camarero.

Tras poner en valor el trabajo de todos los voluntarios, la vicepresidenta ha alabado el "inmenso ejemplo de entrega" por parte de los jóvenes "desde el primer día" de la DANA. "La solidaridad ha sido abrumadora", ha constatado.

Según sus cifras, la Generalitat gestiona desde el pasado 29 de octubre más de 2.500 toneladas de ayuda, entre comida, agua, ropa o material de limpieza. "Y sigue llegando a nuestros almacenes", ha destacado, y ha recordado que la ayuda se clasifica y distribuye desde el Almacén de la Solidaridad en función de los necesidades de los vecinos y ayuntamientos.

REAPERTURA DE 12 COLEGIOS

En materia educativa, este lunes han abierto sus puertas 12 centros educativos en Albal, Aldaia, Alfafar, Alginet, Benetússer, Catarroja, Massanassa, Paiporta, València y Xirivella. "Vamos incorporando nuevos colegios que ya están limpios y adecuados para que sus alumnos puedan regresar a las aulas, dando esa normalidad tan necesaria para los más pequeños", ha resaltado, y ha avanzado que esta semana se prevé que abran otros 30 centros.

Camarero ha recordado que los alumnos desplazados de su centro a otra ubicación dispondrán de ayudas de comedor, "tanto si ya antes disponían de ellas como los que ahora las van a requerir". También ha indicado que Conselleria ofrece transporte escolar para alumnos y personal docente y no docente en el que caso que hayan tenido que ser reubicados a otros colegios.

La oficina de información habilitada por Educación ya ha recibido más de 400 consultas en dos semanas. El 37% de ellas fueron para ofrecer su ayuda y el 22,5% para preguntar por la reubicación de los alumnos a nuevos centros.

SOLO 3 AMBULATORIOS CERRADOS

A nivel sanitario se ha reabierto en Picanya uno de los cuatro centros de salud más afectados por la DANA, por lo que hay 54 operativos del total de 57 dañados. Se prevé que los tres restantes, ubicados en Catarroja, Aldaia y Alaquàs, puedan reabrir "en el plazo más breve posible".

Un total de 437 profesionales trabajan en tareas de rehabilitación de los centros sanitarios afectados, junto a más de 4.000 profesionales sanitarios del sistema valenciano de Salud atendiendo a la población en las zonas afectadas. Ya hay 401 farmacias operativas, de las 421 que se encontraban en la zona afectada, y todos los municipios cuentan con al menos el 50% abiertas.

Se mantienen los SMS de recomendaciones de salud pública a la población, con ya más de 20 millones de mensajes enviadas. Entre estos consejos, Camarero ha recordado que se debe utilizar agua embotellada y utilizar todas las medidas de protección.

Respecto a los pacientes crónicos vulnerables, se ha atendido a 477 que requerían atención médica o farmacéutica inminente, gracias al seguimiento telefónico que se mantiene con ellos. Además, hay 120 profesionales que asisten a las personas de las zonas afectadas en la unidad de atención psicológica habilitada en Feria Valencia.

En esta línea, en las próximas semanas abrirán unidades de trauma complejo en los seis departamentos de salud afectados por la DANA para prevenir y para evitar estrés postraumático a la ciudadanía. En total hay más de 200 profesionales de salud pública trabajando en tareas de vigilancia y de prevención de salud en las zonas afectadas.

SIGUE LA "OPERACIÓN LODO"

En los últimos días se han retirado 17.000 toneladas de residuos al día, mientras sigue "operación lodo" con más de 130 camiones para reparar 302 kilómetros afectados del total de 591 kilómetros de longitud del colector de L'Horta Sud. "Se están revisando 6.000 trapas, una a una, de forma manual, porque no están monitorizadas", ha indicado la portavoz, para quien supone "una labor impresionante".

Por otro lado, continúa el plan de fumigación por la proliferación de mosquitos tras las lluvias. Se actúa en Aldaia, Alaquàs, Paiporta, Sedaví, Picanya, Alfafar, Massanassa, Albal, València y Forn d'Alcedo, y en los próximos días en Benetússer, Beniparrell y Catarroja.

CASI 500 EXPEDIENTES DE VIVIENDA FINALIZADOS

Por lo que respecta a vivienda, se han puesto en marcha un total de 4.162 expedientes en 30 municipios, de los que se han finalizado 487. "Estos expedientes están en permanente movimiento, creciendo, porque tenemos a los especialistas desplazados en los municipios", ha resaltado la titular del ramo.

Se han desalojado un total de 489 viviendas por problemas estructurales y otras 1.651 se han declarado como no habitables, junto a la demolición de 62. "Muchas de estas personas o tienen otra residencia o tienen familias que les acogen o no quieren moverse de su municipio. Por tanto, no todas piden realojo", ha remarcado.

AYUDAS A FAMILIAS

En cuanto a las ayudas a familias afectadas, en el marco del primer decreto de 200 millones aprobado para paliar la pérdida de bienes de primera necesidad de viviendas, se están tramitando 22.203 solicitudes, de las que ya se han resuelto y pagado 824 hasta este lunes.

Estas ayudas implican una prestación de 6.000 euros por vivienda, por lo que ya se han pagado 4,94 millones para bienes de primera necesidad. Se suma el decreto que contempla 50 millones en ayudas al alquiler destinadas a personas que necesiten encontrar una vivienda durante un tiempo determinado.

Desde el pasado viernes, cuando se abrió el plazo, ya hay 194 solicitudes. La tramitación se puede realizar online o presencial hasta el próximo 30 de junio a través de las oficinas de la red Xaloc. Estas ayudas pueden ascender hasta 800 euros mensuales.