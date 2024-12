Más de un millar de personas acuden a la Travesía de Navidad y el Navi-Vóley: "Diversión y deporte se funden"

ALICANTE, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas han asistido, este domingo, a la Travesía de Navidad y el Navi-Vóley, actividades organizadas por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante, enmarcadas en la campaña 'Siente la grandeza de la Navidad'. Así, la población ha calentado motores para la San Silvestre Solidaria, programada para el viernes 27 de diciembre.

El concejal de Deportes, Toni Gallego, ha destacado en la línea de salida de la playa del Postiguet que "la diversión y el deporte se funden en dos de las actividades más esperadas del calendario festivo de estas fechas". En concreto, más de 700 nadadores, en las distintas categorías, han participado en la Travesía de Navidad, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

"Si los más valientes se echan a un mar de aguas tranquilas y el frío lo palía los trajes de neopreno, la cantera del baloncesto alicantino puede practicar su deporte favorito en un pabellón Nacho Novoa, totalmente restaurado y equipado", ha incidido el concejal.

Por una parte, a partir de las 9.15 horas han salido los inscritos en la prueba de 3.000 metros en un circuito habilitado en la playa del Postiguet. Treinta minutos más tarde lo han hecho los de 1.500 metros. Del total de 700 participantes, más de un centenar han sido los que han nadado el novedoso Relevo Solidario 4x200, en el que cada uno de los integrantes de los equipos ha hecho una travesía de 200 metros. Así, la solidaridad de los participantes se ha destinado a Aspanion, la Asociación de Madres y Padres de Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana.

Por otra parte, el Navivoley 2024 se ha desarrollado de las 9.00 a las 13.00 horas. Los primeros en participar han sido los infantiles. Con posterioridad, los niños de las categorías benjamín y alevín. Han sido, en total, unos 250 deportistas. Todos ellos han recibido regalos en el transcurso de una matinal que se ha desarrollado bajo el formato '3x3 Rey de la pista', y que ha organizado la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana.

La actividad deportiva prevista para esta Navidad se retomará el viernes 27 con la San Silvestre, que dará comienzo a las 19.30 horas desde la Rambla, a la altura de la Casa de la Festa. Después de un recorrido de tres kilómetros por las principales calles del centro de Alicante, finalizará en el entorno del Portal de Elche. Las 2.500 plazas para los participantes ya se han completado. La carrera tiene carácter solidario y los beneficios también se destinarán a Aspanion.

TARONJA GAMES

Las actividades programadas por la concejalía de Deportes finalizarán el sábado 28 de diciembre con el Taronja Games, que se celebrará en el Centro de Tecnificación desde las 12.00 horas. La iniciativa conjugará entrenamientos de 'fitness' con otras pruebas de 'cross-training'.

Taronja Games ha completado las más de 700 inscripciones previstas. No obstante, para quien no haya podido formalizarla, el Ayuntamiento prevé un entrenamiento gratuito en torno a las 17.00 horas y durante la jornada se impartirán charlas sobre prevención de lesiones a las que podrán acudir los no inscritos.

La prueba de Alicante es la que abre el circuito nacional de 2025. Supondrá una promoción para la programada en febrero, también en el mismo Centro de Tecnificación, y en la que habrá una competición individual y por equipos en varias categorías de aficionados. Es apta para todos los públicos. Ambos acontecimientos deportivos tendrán carácter solidario.