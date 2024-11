Mascarilla, ropa impermeable y beber agua segura, entre las recomendaciones para la protección de los voluntarios

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicerrectora de Sostenibilidad, Cooperación y Vida Saludable, Pilar Serra, ha lanzado una serie de recomendaciones dirigidas al voluntariado que está acudiendo a las zonas afectadas por la DANA.

Serra afirma que en estos momentos es fundamental "seguir estrictamente las normas sanitarias con el fin de minimizar los riesgos de infecciones, heridas y accidentes que podrían agravar la situación".

Hay que tener en cuenta, según Serra, que hay personas colaborando en los trabajos que no tienen formación en este tipo de catástrofes, por lo que "es importante que se protejan". Las instrucciones han sido repartidas en el autobús de voluntariado que ha salido hoy desde la Universitat de València.

Así, la vicerrectora ha dividido las recomendaciones en tres partes. La primera de ellas se refieren a los momentos previos al trabajo y pasan por llevar el cuerpo cubierto con ropa impermeable, botas de goma y guantes de trabajo (con guantes impermeables debajo); y usar gafas de protección y mascarillas (preferentemente N-95).

Ya durante las labores, se insta a no comer, beber o fumar en áreas afectadas o con el equipo de limpieza puesto; beber siempre agua segura; no usar el móvil con los guantes de limpieza; no tirar

fango a las alcantarillas, solo agua de baldeo y notificar los hallazgos orgánicos a la autoridad competente, ya que no hay que tocarlos.

Después del trabajo, hay que quitarse el equipo de protección con el menor contacto y eliminar los restos de barro o de suciedad visible; y lavar el equipo con agua y detergente germicida a 60ºC, por separado del resto de la colada, con ciclos superiores a 20 minutos. El secado puede ser al aire libre.

Posteriormente, lavar la lavadora con detergente germicida o el habitual y agua caliente; no reutilizar el equipo para el día siguiente; ducharse bien con agua y jabón, con especial atención a las uñas, y buscar atención médica inmediata en caso de lesiones o enfermedad.