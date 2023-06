Massó asume la presidencia de Les Corts "con responsabilidad" y pide "no temer la confrontación"

Agradece a Mazón el acuerdo de gobierno e insta a escuchar a los valencianos por encima de las "siglas"

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

La nueva presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), ha asumido el cargo "con alegría y responsabilidad" y ha prometido contribuir a un debate "libre, vivo y constructivo", para lo que ha pedido a los 99 diputados "no temer la confrontación".

Así lo ha manifestado en su primer discurso como presidenta del parlamento valenciano, un puesto que asume dentro del acuerdo PPCV-Vox para gobernar la Generalitat. Se convierte en la tercera mujer al frente de Les Corts y toma el relevo a las dos legislaturas de Enric Morera (Compromís).

Massó ha agradecido tanto a los valencianos como al líder de Vox, Santiago Abascal -presente en el hemiciclo como invitado-, a los diputados del PP y "en particular a Carlos Mazón" -futuro 'president' de la Generalitat- por depositarle su confianza y "facilitar el entendimiento y la gobernabilidad respetando el veredicto de las urnas".

Al inicio de su intervención, la presidenta de Les Corts ha jurado el puesto en valenciano, prometiendo acatar la Constitución y el Estatut d'Autonomia "sin engaño" y guardar "fidelidad" a la Generalitat.

Durante su alocución, ya en castellano, se ha comprometido a ejercer como presidenta con el "máximo respeto" para que los valencianos "se sientan representados y orgullosos". "De nosotros depende y a todos les pido estar a la altura", ha añadido.

PROMETE GANARSE EL RESPETO DE LA OPOSICIÓN

Dicho esto, la presidenta ha garantizado que se esforzará por "ganar el respeto y consideración" de los que no han apoyado su candidatura, ya que ha recordado que la democracia se basa "en el legítimo juego de las mayorías".

También ha apostado por "ser capaces de encontrar puntos donde confluye la voluntad predominante para intentar ampliar consensos con honestidad y vocación constructiva; sin despreciar per se la diferencia ni combatiendo la verdad desacreditando".

"No debemos temer la confrontación; al contrario, invito a ella, me encuentro a gusto en el debate", ha aseverado, para apelar a defender el "bien común" con argumentos, ideas y "pensamiento" y "no con insultos".

La presidenta ha invitado a los diputados a "hablar sin descanso", a escucharse entre ellos y, sobre todo, a tener presente a los ciudadanos por encima de las "siglas" de sus partidos.

"QUIEREN QUE LES DEMOS RESPUESTAS, NO DOLORES DE CABEZA"

"Quieren que les demos respuestas, no dolores de cabeza", ha recalcado, tras aludir a problemas de la gente como la sanidad, la educación, la soledad no deseada o la competitividad de la industria.

Tras insistir en que "la política no puede servir para complicar más la vida a los ciudadanos", Massó ha llamado a "dignificar" la labor parlamentaria y a garantizar su función legislativa "con lealtad a España y a la unidad".

Ha pedido "defender esta región de cualquier intento de fagocitar su cultura, mercadear con sus recursos naturales, castigar su financiación o secuestrar las libertades de sus compatriotas".

En esta línea, ha hecho hincapié en que les preocupan "los más desfavorecidos, los más débiles" y en que "el deber de los poderes públicos es proteger a las mujeres de leyes que las amenazan y que ponen en libertad o rebajan las penas de agresores sexuales", en alusión a la ley del 'solo sí es sí'.

Llanos Massó ha pedido así a Les Corts que velen por "las libertades y la seguridad de las mujeres, en especial las menores tuteladas por la Generalitat". "Nuestro deber es reprobar a los que las dejaron indefensas ante violadores o proxenetas", ha insistido, y ha rechazado "discursos que amparen o promuevan la violencia contra mujer".

Por último, se ha mostrado convencida de que "esta sí es la casa de todos los valencianos" y ha pedido a sus compañeros que no se queden "sentados en los sillones". "La Comunidad Valenciana necesita andar y coger vuelo. Y lo tiene todo, no fallemos nosotros", ha arengado, tras lo que ha declarado formalmente constituida la XI Legislatura.