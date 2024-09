Mazón acusa al PSPV de "reventar" el consenso con la financiación en una "traición sin precedentes" a los valencianos

ALICANTE, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha acusado al PSPV-PSOE de "reventar por los aires" el consenso de la reivindicación de la Comunitat Valenciana de una reforma del sistema de financiación autonómica, tras la negativa de los socialistas a mantener la petición de un fondo de nivelación para la región, una postura que ha calificado de "traición sin precedentes" a los valencianos.

De esta manera se ha referido, en declaraciones a los medios en la inauguración de la Feria Alicante Gastronómica 2024, a la reunión de la Plataforma Per un Finançament Just celebrada este viernes, donde los agentes sociales y económicos y los partidos no han llegado a un acuerdo debido a la negativa del PSPV al fondo de nivelación, que ha propuesto adaptar las reivindicaciones al "nuevo escenario" estatal en materia de financiación.

Mazón ha censurado que los socialistas valencianos hayan "reventado por los aires" de forma "unilateral" el consenso valenciano con la reforma de la financiación, a su juicio, "sin más justificación" que por "seguidismo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ante el "cuponazo injusto que está perpetrando el separatismo catalán". "No encuentro explicación ni argumentación ni ningún tipo de recurso que pueda justificar esta traición del socialismo valenciano a los intereses de la nuestra Comunidad", ha sostenido.

El jefe del Consell ha incidido en la "importancia, profundidad y gravedad" de la decisión de los socialistas valencianos, a quienes ha acusado de "romper el consenso" en un foro como la Plataforma Per un Finançament Just en el que "habíamos consensuado entre todos durante mucho tiempo", ha valorado.

Para Mazón, este viernes en la reunión de la plataforma "tocaba ratificarse con las necesidades de financiación" de la Comunitat Valenciana, es decir, "con nuestro problema y nuestra necesidad de un fondo transitorio de nivelación y la necesidad de abordar la problemática de la deuda".

Sin embargo, ha censurado que, en lugar de ello, los socialistas han "roto el consenso" al "negarse a ratificar nuestra apuesta por el fondo transitorio de nivelación, cosa que el propio Partido Socialista ratificó hace tan solo un año". Por este motivo, ha acusado al PSPV de "traicionar gravísimamente a todos los valencianos" aunque también "a sí mismo, con acuse de recibo de frente y mirándonos a los ojos a todos".

"Ha tenido el cuajo de renunciar al fondo transitorio de nivelación cuando hace tan solo un año el propio 'president' --Ximo-- Puig lo exigía y reclamaba", ha criticado Mazón, que ha calificado esta posición de "traición sin precedentes" a "los más de 5.300.000 ciudadanos de la Comunitat Valenciana que merecen y necesitan un fondo transitorio de nivelación que nos equipare, al menos, como mínimo, con el resto de España". "Lo que ha ocurrido es muy grave", ha avisado.

INSTA A LOS SOCIALISTAS A RECTIFICAR Y "PEDIR PERDÓN"

En este punto, ha considerado que el PSPV "no tiene más remedio" que abandonar la plataforma Per un Finançament Just "de manera inmediata" y ha instado a los socialistas a "rectificar". "No puede pasar ni un minuto más sin que rectifiquen con esta barbaridad que acaban de perpetrar", ha expresado.

Además, ha exigido al PSPV que "pida perdón a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana" por "traicionar sus intereses, que son los que financian nuestra sanidad pública, nuestros servicios sociales públicos y nuestra educación".

Frente a ello, ha garantizado que el Consell va a "seguir luchando, peleando, reivindicando y manteniendo todos y cada uno de los acuerdos a los que hemos llegado en el consenso hasta hoy".