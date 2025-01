Mazón afea a Morant su "silencio espantoso" tras la destitución de Blasco (CNIO): "Que alguien se lo haga mirar"

ALICANTE 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afeado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, su "silencio espantoso" tras la destitución de la directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), la alicantina María Blasco. "Que alguien se lo haga mirar", ha deslizado.

De este modo lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas tras una visita a la planta de producción de la empresa PLD Space en Elche (Alicante), el día en que el Patronato del CNIO ha decidido destituir a su directora científica y también a su director gerente, Juan Arroyo, para "iniciar una nueva etapa".

Mazón ha asegurado que le gustaría conocer "la opinión de la ministra --Diana Morant-- y la opinión del Gobierno" porque "estamos viendo lo que estamos viendo y se está descubriendo lo que se está descubriendo".

"Nos estamos despertando con que resulta que parece que la investigación contra el cáncer no parece prioritaria por parte del Gobierno", ha advertido el jefe del Consell, que ha recalcado, ante esta situación, que el "mayor enemigo que tiene la sociedad española, y desde luego la valenciana, es el cáncer".

Por eso mismo, ha considerado "imposible tener una opinión" sobre este caso ante el "silencio espantoso" del Ejecutivo central, "empezando por la ministra" Morant. "No sabemos si es que tienen opinión o no tienen, no doy crédito a todo esto", ha admitido.

Según Mazón, mientras "a todos se nos exige estar dando la cara todos los días y la damos todos los días, y respondemos a todas las preguntas todos los días", con un asunto "tan grave como lo que estamos conociendo" sobre el CNIO, el Gobierno no ha dado "ni una sola explicación, ni una sola dación de cuentas, ni una sola comparecencia y ni una sola respuesta". "Parece que hay dos balas de medir. En fin, que alguien se lo haga mirar", ha zanjado.