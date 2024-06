Mazón afea al PSOE que gobernar no es "aferrarse al poder" y Muñoz replica que su Consell está "en el rincón del vago"

El 'president' pide a Marzà que defienda los intereses valencianos en Europa y celebra que "por fin está fuera de Les Corts"



VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reprochado al PSOE que "gobernar es exactamente lo contrario a aferrarse al poder a costa de la amnistía" y el síndic del PSPV, José Muñoz, le ha preguntado "qué va a hacer cuando se acabe el trabajo del gobierno anterior" porque cree que "ha instalado a la Generalitat en el rincón del vago".

Así ha sido el cruce de palabras entre el 'president' y síndic en la sesión de control de Les Corts de este jueves, en la que Mazón ha reprochado al PSOE que "ganar unas elecciones es exactamente lo contrario que perderlas, aprobar es lo contrario que suspender", y ha indicado a Muñoz que "la libertad educativa es lo contrario a la oposición catalanista". "Entre libertad e imposición catalanista, prefiero libertad", ha defendido.

El portavoz socialista ha incidido en que hoy hace justo un año del "pacto de la servilleta" de PPCV y Vox que firmaron "seis hombres sin piedad", además de afear a Mazón que "prometió el cambio y ha traído el cambiazo" porque "la Generalitat solo ha ejecutado el 2,87% del presupuesto".

"A Mazón se le dan muy bien las fotos y los homenajes", ha criticado, y le ha pedido que "se pongan ya a trabajar". El 'president', por su parte, ha destacado acciones de gestión que ha realizado en las últimas dos semanas, como el plan de vacaciones de Sanidad o las ayudas de FP.

Seguidamente, el síndic del PSPV ha alertado a Mazón de que las elecciones europeas le dieron "un primer aviso" de que se le está acabando el "efecto champán" del primer año de gobierno.

ABOGACÍA

Por otra parte, al final de su intervención, Muñoz ha sacado una foto del perfil de X del 'president', en cuya biografía se presenta como abogado. El síndic ha explicado que ha buscado en la base de datos del Colegio de Abogados y ha asegurado que Mazón no está colegiado, por lo que le ha pedido que lo acredite o elevará un "requerimiento al Consejo General de la Abogacía".

Aunque ha remarcado que es una "anécdota", ha defendido la "verdad" en "la política y la vida" porque los ciudadanos están "cansados de mentiras y de fraude".

En su turno de réplica, Mazón ha señalado que hay una "gran diferencia" con el 'president' anterior, Ximo Puig, porque "ahora el 'president' de la Generalitat es licenciado" --Puig ejerció de periodista en su juventud pero no tenía la carrera de Periodismo, que en aquel momento no se impartía en la Comunitat Valenciana--. Y así ha acabado su intervención: "Se lo dice un licenciado en derecho y jurista".

MAZÓN ESPERA QUE COMPROMÍS SIGA "MUCHO TIEMPO" EN LA OPOSICIÓN

Desde Compromís, Joan Baldoví ha defendido el papel de oposición de su grupo para "controlar" al Consell y "obligarle a rectificar". "Los conocemos como si los hubiéramos parido", ha espetado a Mazón, y ha criticado la "chapuza" de la Conselleria de Educación con el proceso de admisión de alumnos para el próximo curso.

Baldoví también ha acusado al Consell de incumplir la Ley de Transparencia por no "publicar los gastos de caja fija" de 2024, por lo que ha preguntado a Mazón si "piensa dejar de ocultar en que se gastan el dinero de todos los valencianos". "No haga el NODO y conteste a estas preguntas", ha urgido.

En su réplica, el 'president' ha comenzado destacando los datos de donaciones y trasplantes de órganos durante el primer trimestre en la Comunitat Valenciana, con 132 y 294 respectivamente, como "la primera región de Europa en donaciones y trasplantes". Por eso ha felicitado al sistema público de salud y ha agradecido la generosidad de los valencianos.

Dirigiéndose a Compromís, ha afirmado que espera que siga "mucho tiempo" en la oposición porque "ahí es donde más sirven". "Claro que cumplo la ley, no he tenido más de 60 resoluciones judiciales como Vicent Marzà --exconseller de Educación-- por la imposición lingüística", ha rebatido.

También ha llamado a la unidad para defender ante el Gobierno y la justicia "el agua que necesita la Comunitat Valenciana". "Me estoy cansando de esperar y no hay respuesta. Solo tendremos agua desde la unidad y usted lo sabe", ha enfatizado a Baldoví, con quien se reunió hace dos semanas en el Palau de la Generalitat.

DESPEDIDAS A MARZÀ

Respecto a Marzà, que se despide este jueves de Les Corts antes de estrenarse como eurodiputado de Compromís, Baldoví ha augurado que será "un grandísimo representante en Europa que sabrá dar la cara cuando afecte a los intereses valencianos".

Mazón también ha dedicado palabras a Marzà, al que ha pedido que "la voz valenciana sea lo más fuerte posible" y "no ceda su escaño a Izquierda Unida". "Resista, háganos el favor a todos", ha lanzado, y ha ironizado que "no es lo mismo sumar que restar" en alusión a los resultados de Sumar en las elecciones europeas.

"No me extraña que no quieran hablar de las europeas. Sin embargo, sí reconozco una cosa: es usted, junto conmigo, el gran vencedor de las elecciones: por fin el señor Vicent Marzà está fuera de Les Corts", ha espetado a Baldoví.

En otra intervención, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha instado a Marzà a defender los intereses de la industria valenciana en Bruselas.

A VOX: "NUESTRO BLOQUE SE AGRANDA" EN EUROPA

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha preguntado a Mazón por su valoración del resultado de las elecciones europeas del pasado domingo, tras afirmar que "hay un sentimiento íntimo de que Europa deje de ser un ente lejano que condiciona nuestras vidas y pase a ser una Europa de naciones hermanas y amigas".

En su respuesta, el también líder del PPCV ha remarcado que las extrapolaciones de las europeas en clave autonómica son "sufridas", pero considera que hay que estar atento a todas las elecciones. Tras criticar que "algunos hacen una fiesta después de haber perdido", ha destacado que "el mensaje de las urnas fue claro".

"Nuestro bloque se agranda y se está refrendando lo que estamos haciendo", ha señalado a su socio de gobierno, al que ha agradecido su "sentimiento de estado y de comunidad".

Mazón ha llamado a la unidad de los partidos valencianos para ir a reivindicar en Bruselas "con la cabeza bien alta". "Tenemos que trabajar por Europa, no para Europa (...) A Europa ya no se va a pedir perdón ni permiso, sino a reivindicar y defender los intereses de España y la Comunitat Valenciana", ha reivindicado.