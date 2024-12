Mazón afirma que "no hay obligatoriedad" para grabar las reuniones del Cecopi y dice no tener inconveniente para hacerlo

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que "no hay obligatoriedad" para grabar las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y ha negado tener inconveniente en hacerlo en caso de que se acuerde.

Así se ha manifestado el jefe del Consell este viernes en València, al ser preguntado por los medios de comunicación por las declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, quien indicó ayer que había pedido dos veces las grabaciones y las actas del Cecopi y le han comunicado que no hay.

Mazón ha subrayado que, "según el protocolo y el reglamento técnico, no hay obligatoriedad" en grabar las reuniones y ha añadido que "no le consta" que se graben, aunque ha añadido que no tiene "inconveniente, si entre todos se decidía, para que se pudiera grabar o levantar unas actas pormenorizadas" y ha recalcado que "siempre" lo ha manifestado.

Preguntado por si, en caso de que haya actas, se trasladarán a Fiscalía si así lo requiere para su investigación, Mazón ha sostenido que las actas "se remiten para su ratificación a todos los miembros del Cecopi y a cualquiera que lo requiera".

"Si hay algún tipo de iniciativa jurisdiccional, estará todo a disposición", ha asegurado el jefe del Ejecutivo valenciano, quien ha agregado que "la Generalitat va a colaborar con la justicia, como siempre ha hecho".

Además, ha apuntado que tras "cualquier accidente, cualquier desgracia o este desastre" --en relación a la dana--, "es normal que las instituciones jurisdiccionales abran las investigaciones correspondientes, en este caso parece que es una petición para que se lleve a un juzgado ordinario", ha concluido.