Mazón afirma que en Paiporta vio "dolor y rabia" y sintió "empatía" por "impactantes que fueran las imágenes"

Alaba la actitud "ejemplar" de Felipe VI y dice con la reina Letizia "querían venir desde el principio para estar cerca de la gente"

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que en los altercados de este domingo en Paiporta (Valencia) durante la visita conjunta con los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que él percibió entre la gente fue "dolor, como no puede ser de otra manera, y rabia".

"Me genera cualquier tipo de empatía todo lo que ocurrió ayer, por impactantes que fueran las imágenes. Yo estaba allí y lo único que sentí fue empatía", ha manifestado respecto a si considera que había grupúsculos de extrema derecha en Paiporta, como han asegurado varios ministros.

Mazón ha explicado que no le "sorprendió" lo sucedido en Paiporta, donde ha destacado que ya estuvo el día anterior y vio "desolación" al igual que en otras localidades afectadas, porque "lo importante es el dolor y la rabia de la gente".

"¿Qué más da cómo me sienta yo? Tenemos que estar con la gente, dar la cara y seguir dando la respuesta en función de las posibilidades reales que se están abriendo, con todos los medios y coordinación posible", ha manifestado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

En esta línea, Mazón ha vuelto a agradecer la visita de los Reyes, quienes "quisieron venir desde el principio porque querían estar cerca de la gente". "Y es nuestra obligación; no solo por estar al lado del rey, sino al lado de la gente. Lo que están sufriendo es muy duro y hay que ser muy empático con esto", ha abundado.

Preguntado por si desaconsejó la visita de los Reyes en este momento, ha insistido en que Felipe VI y la reina Letizia querían "estar al lado de la gente en el peor momento". "Claro que los ánimos están como están, es perfectamente entendible. ¿Pero cómo no vamos a ser empáticos y cómo no van a serlo sus majestades?", ha recalcado.

Además, ha alabado la actitud del monarca, quien "quería coger y hablar a la gente y apartaba los paraguas y los escoltas". "Lo considero muy ejemplar: tenemos rey", ha sostenido.

Respecto a si cree que Felipe VI actuó de pararrayos de las críticas vertidas hacia él y hacia Sánchez, Mazón ha insistido en que el rey estuvo "ejemplar" y en que se mantuvo "en todo momento" a su lado hasta que subió al coche.

Después, ha relatado, se desplazó hasta Chiva, donde estaba prevista otra visita de la comitiva que finalmente fue cancelada para ir al Centro de Coordinación de Emergencias en L'Eliana. "Llegué a Chiva y luego se me comunicó desde Delegación de Gobierno que se había decidido no ir. No sé quién lo decidió cancelar. Yo sí estuve en Chiva y aproveché para estar con la alcaldesa y los vecinos", ha expuesto.