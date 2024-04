Mazón anuncia un estudio de necesidad de la segunda pista del aeropuerto de Alicante y de ampliación de Valencia

Bernabé acusa al Consell de ejecutar "poco" y lo tacha de "niño malcriado" y defiende que harán la segunda pista cuando la pida Aena

ALICANTE, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que la administración autonómica y las Cámaras de Comercio presentarán entre finales de abril y principios de mayo un estudio de impacto y necesidad de la segunda pista del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y la ampliación del de Manises, en Valencia.

Así lo ha avanzado este miércoles el jefe del Consell durante la inauguración de la cuarta base de operaciones de EasyJet en España, en el aeropuerto de Alicante-Elche, en la que también ha participado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Mazón ha defendido que las nuevas conexiones conllevan más capacidad, por lo que "hace falta más infraestructura". Por ello, considera que la conexión ferroviaria del aeropuerto de Alicante "ya no admite ni un minuto de retraso", así como "muy especialmente" la segunda pista de esta infraestructura aeroportuaria y la ampliación del de Valencia.

"No admite ninguna excusa más", ha aseverado, al tiempo que ha avanzado un estudio para justificar estas peticiones "como un planteamiento serio, económico, de impacto de las oportunidades que se pueden tener y se pueden perder si no se acomete de manera prioritaria esta infraestructura estratégica de la que ya disponen otros", quienes cree que "compiten en condiciones de ventaja".

Al respecto, ha afirmado que "no hay ni un aeropuerto internacional en Europa" que no tenga segunda pista ni conexión ferroviaria, por lo que "solo queda Alicante". "La segunda pista no es una reivindicación de destino local, sino de país. Ni siquiera es una reivindicación, es una necesidad y lo vamos a justificar", ha subrayado.

El estudio, ha avanzado, lo realizará el gabinete de estudios de la Cámara de Comercio, que "no admite sospechas sobre el rigor de sus trabajos, para que no sea el gobierno de la Generalitat y que nadie diga que es una reivindicación de boina, sino que tiene que ver con el futuro y tiene que ver con la extraordinaria capacidad de despegue turístico".

En este sentido, ha reclamado dar "inmediatez" a la segunda pista del aeropuerto de Alicante, porque son "muchos millones de impacto, mucha capacidad inversora y mucha capacidad turística". "Ya no cabe ninguna excusa, ya no cabe decir vamos a estudiar, vamos a mirar, hay buena predisposición. Todo esto ya no cabe porque hay empresas que quieren venir a invertir, porque hay aerolíneas que ven en la Comunitat Valenciana, en la Costa Blanca, un gran desarrollo que además es sostenible, que ya no tiene impuestos ni tasas al turismo, y que por tanto sigue reclamando la atención de quien corresponde, en este caso es el Gobierno de España", ha sostenido.

Mazón ha lamentado que aeropuertos españoles con 13 millones de pasajeros tengan segunda pista, mientras que el de Alicante, con más de 16 millones, no la tenga. "En derecho civil se llama lucro cesante, oportunidades que no se aprovechan. Cuando llegue, ya llegará tarde. Cuando llegue la conexión ferroviaria, ya llegará tarde. Nos vale la acción, nuestra obligación es que no haya ninguna excusa", ha insistido.

Además, ha alertado que la Comunitat se puede "ver abocada al colapso turístico". "No nos podemos permitir la más mínima opción de un colapso turístico. Porque podemos albergarlo, porque el discurso de la turismofobia es un discurso antiguo, es un discurso viejo, es un discurso caduco, es un discurso cutre y casposo. Ya no corresponde con la capacidad que ha demostrado este destino de trabajar", ha recalcado.

BERNABÉ CENSURA LOS "DISCURSOS VICTIMISTAS"

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha sostenido que el Ejecutivo central no pondrá "ningún inconveniente" en la segunda pista del aeropuerto de Alicante "cuando los técnicos de Aena así se lo transmitan al Ministerio de Transporte".

"El compromiso del Gobierno de España con el aeropuerto de Alicante es total y si hay que ampliar el aeropuerto se ampliará, siempre con las aportaciones y las necesidades técnicas que nos transmitan los técnicos de Aena, que son magníficos responsables públicos y magníficos responsables empresariales de una empresa tan innovadora y puntera. En cuanto ellos le digan al Gobierno de España la necesidad de ampliar esa segunda pista, lo haremos sin duda, porque además ya está previsto", ha enfatizado.

Igualmente, ha señalado que el aeropuerto es "una infraestructura estratégica" para el Gobierno y ha ensalzado que ha conseguido que la conectividad ferroviaria "sea considerada una obra estratégica dentro de la red transeuropea del transporte", loo que implica que contará con fondos Next Generation y deberá estar terminada en 2030.

"No me gustaría tener esta permanente situación de un gobierno de la Generalitat que parece un niño mal criado, que está todo el día pidiendo y, al final, haciendo o ejecutando poco, como muestran los datos", ha aseverado.

En este contexto, ha defendido el "compromiso" del Ejecutivo central con la provincia de Alicante, con una inversión de "más de 2.600 millones de euros" en Alicante. Además, ha añadido que, según datos de Seopan, la inversión del Gobierno en la Comunitat es "13 veces superior a la inversión de la Generalitat.

"Obras son amores y no buenas razones. Yo, que también escucho los distintos discursos victimistas del Gobierno de Carlos Mazón, quiero decirle que las cosas hay que justificarlas y hay que argumentarlas con datos", ha sostenido.

Consultada por el estudio anunciado por Mazón sobre la necesidad de la segunda pista del aeropuerto de Alicante y la ampliación del de Valencia, Bernabé ha afirmado que le parece bien, aunque ha añadido que le "gustaría más que se pusiera a licitar y a invertir".