Espera que la situación de los tres IES pendientes de reabrir en Alfafar, Albal y Benetússer se resuelva "lo antes posible"

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subrayado que "bajo ningún concepto" la Conselleria de Educación reabre centros afectados por la dana "si no tienen los elementos de seguridad necesarios". Además, ha destacado que "prácticamente el 100%" de los alumnos de estas localidades ha podido volver a clase "incluso antes de Navidad", mientras espera que los tres institutos pendientes de reabrir lo hagan "lo antes posible".

Así lo ha trasladado a los periodistas tras visitar las obras de reparación de un sistema de riego en Godelleta (Valencia), respecto a las críticas de los directores de los tres institutos de la provincia que quedan por retomar la actividad tras la dana (IES 25 d'Abril de Alfafar, IES Albal de la localidad del mismo nombre e IES María Carbonell i Sánchez de Benetússer) de que "no cuentan con ningún documento que certifique la seguridad del centro después de las actuaciones llevadas a cabo",

Los directores emitieron este comunicado conjunto después de que la Conselleria asegurara que estos centros estaban en condiciones de reabrir este lunes. Posteriormente, el departamento que dirige José Antonio Rovira insistió en que el sábado trasladó a los centros documentos de seguridad respecto a las reparaciones realizadas en sus instalaciones, donde "se recoge que se considera al centro apto para realizar la apertura en condiciones de seguridad y salubridad".

Al respecto, Mazón ha hecho hincapié en que los técnicos y expertos de la Conselleria no "sugieren, proponen o ponen en marcha" la reapertura de un centro "si no tiene todos los elementos de seguridad necesario". "Quiero dar seguridad porque es importante: no hay ningún niño que haya vuelto a clase sin los elementos de seguridad comprobados por la Conselleria de Educación", ha recalcado.

APELA A LA COORDINACIÓN Y AL DIÁLOGO

A partir de ahí, ha instado a los tres centros pendientes de reabrir a "trabajar con la Conselleria, en coordinación y con diálogo", que a su juicio "puede ser la mejor herramienta para solucionar estos problemas concretos". "Hay tres comunidades educativas que han decidido no realizar (la vuelta a clase). Espero que se pueda abordar lo antes posible, se está en conversaciones con la Conselleria de Educación y espero que se pueda resolver lo antes posible", ha expuesto.

Preguntado por si Educación emite esos certificados de seguridad para la reapertura de los centros, Mazón ha explicado que el departamento de Campanar "comprueba todos los elementos de seguridad básicos" en las instalaciones educativas: "Hay servicios de arquitectura por parte de la dirección general de Infraestructuras Educativas. Entiendo que son ellos los que comprueban la seguridad básica y, por tanto, a ellos me remito".

En cualquier caso, ha resaltado que "lo más importante es que casi el 100% de los alumnos, incluso antes de Navidad, han podido volver a clase. "Es un gran mérito por parte de la Conselleria de Educación y de toda la comunidad educativa", ha aseverado tras poner en valor el "esfuerzo extraordinario" para la reubicación de los alumnos desde finales de octubre.