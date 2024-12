Los IES pendientes de abrir tras la dana destacan que no tienen certificado de seguridad

Los directores dicen que su intención ha sido abrir lo antes posible, "pero otra cosa ha sido el ritmo de trabajo de Educación"

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los directores de los tres institutos de Educación Secundaria (IES) de Valencia que quedan por retomar la actividad del alumnado tras la dana --IES 25 d'Abril de Alfafar, IES Albal, de la localidad del mismo nombre, e IES María Carbonell i Sánchez de Benetússer-- han destacado que "no cuentan con ningún documento que certifique la seguridad del centro después de las actuaciones llevadas a cabo".

Así se han pronunciado este domingo en un comunicado conjunto después de la información distribuida este sábado por la Conselleria de Educación en la que se afirmaba que los tres institutos están listos para poder hacerlo el lunes, pero que sus equipos directivos "han comunicado que no hay intención" de hacerlo.

Desde los IES han recalcado que su apertura "está condicionada a la finalización de determinadas tareas importantes" y han afirmado que la intención de los equipos directivos "ha sido desde un principio abrir los centros con la mayor rapidez posible, pero otra cosa ha sido el ritmo de trabajo por parte de los responsables de la Conselleria de Educación".

Por su parte, el portavoz del PSPV-PSOE de Educación en Les Corts, José Luis Lorenz, ha criticado el comunicado de la Conselleria de Educación en el que "carga contra los directores" de los centros "simplemente por ser personas coherentes que se preocupan por su alumnado".

"En su huida hacia adelante, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, sigue sin asumir responsabilidades", ha lamentado Lorenz, quien ha exigido a la Conselleria "que empiece a hacer llegar a todos los centros educativos afectados por la dana los certificados que muestren que son seguros", según ha informado la formación política en un comunicado.

El portavoz socialista ha denunciado que Rovira "acusa a la dirección de los centros de no querer abrir sus puertas cuando la realidad es que desde la Conselleria no se les ha dado ningún tipo de seguridad porque no les entregan certificados que aseguren que los centros están en condiciones".

En este sentido, ha manifestado que "no se puede exigir a las direcciones de los centros, esas que han quitado el barro en los momentos más duros después de la dana, que abran los centros sin asumir ningún tipo de responsabilidad por parte de la Conselleria".

"INCOMPETENCIA DEL CONSELL"

Lorenz ha destacado "la incompetencia del Consell" que "cada día es más evidente" y ha mostrado su apoyo "a las familias, profesorado y equipos directivos, que su único objetivo es volver a las aulas en las condiciones de higiene, salubridad y seguridad adecuadas".

A su juicio, la comunidad educativa "no se merece un conseller que ataca continuamente a los directores, que tienen como único objetivo defender la educación pública y gestionar los centros educativos, tarea que implica una responsabilidad que el conseller no entiende ni quiere entender".

"El pasado viernes, las asociaciones de directores de infantil, primaria y secundaria emitieron una carta abierta en la que mostraban su rechazo ante los ataques sufridos por el conseller Rovira y en la que defendían su profesionalidad", ha remarcado.

El portavoz socialista de Educación ha lamentado que el conseller "vuelve a menospreciar su trabajo atacando a los equipos directivos". "Desde el PSPV-PSOE le exigimos que rectifique y que pida disculpes a los profesionales y exigimos su dimisión ante los ataques continuos a la comunidad educativa porque ni las familias, ni el alumnado ni la comunidad educativa se merecen a este Conseller", ha concluido.

"LA INDECENCIA DE ROVIRA"

Por su parte, el Sindicat de Treballadors i Treballadores (STEPV) ha denunciado que la "indecencia" de Rovira "no tiene límites", pues "no solo ha abandonado a la comunidad educativa a su suerte durante los momentos más duros después de la dana, sino que ahora se dedica a culpabilizar a las direcciones de los centros de su inoperancia e incompetencia".

En este sentido, la organización sindical ha lamentado en un comunicado que el conseller de Educación "insultó a las asociaciones de direcciones el pasado miércoles en la Comisión de Educación de las Cortes Valencianas". Igualmente, han subrayado que "acusó una directora de no querer abrir el centro un fin de semana".

"La actitud del conseller es impresentable y no puede continuar ni un minuto más en el cargo", han reclamado, al tiempo que han agregado que "es una vergüenza que esta persona represente a la educación" de la Comunitat Valenciana. "Ya lo era antes de la dana, pero ahora ha traspasado todos los límites", han aseverado.

STEPV ha remarcado que estas declaraciones hacia los equipos directivos "confirman las presiones que reciben desde hace tiempos para reabrir los centros educativos". "La Consellería quiere dar imagen de normalidad total en los centros afectados, al margen de la opinión de las direcciones y al margen de las condiciones en las que se encontrará el alumnado y el profesorado impartiendo docencia", ha indicado.

"Es impresentable que el conseller, que no nos consta que haya visitado ningún centro educativo afectado, insulte y acuse públicamente las direcciones de los centros. Por lo tanto, STEPV exige a Rovira, que deje de presionar y descalificar las direcciones de los centros, pida disculpas y deje el cargo inmediatamente", ha concluido la organización sindical.