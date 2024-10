Mazón asegura que Sanidad decretará "de inmediato" el uso de mascarillas en hospitales "si se dieran las circunstancias"

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que los expertos de la Conselleria de Sanidad decretarán "de inmediato" el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales "si se dieran las circunstancias". "En estos momentos todavía no hay ninguna decisión tomada, significa que todavía no se dan requisitos para que haya que usar esa mascarilla. Aún no", ha subrayado.

Así se ha manifestado este domingo el jefe del Consell, ante los medios durante su visita a las fiestas de Moros y Cristianos de El Campello (Alicante), en relación a las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, que el pasado viernes no descartó que las mascarillas vuelvan a los centros de salud y hospitales si se superan indicadores relacionados con gripe y Covid-19 durante los próximos meses de otoño e invierno.

"Eso --el uso de mascarillas-- lo van a decretar los expertos de la Conselleria de Sanidad", ha insistido Mazón, quien ha concretado que esta medida "puede" que no afecte "a todos" los centros sanitarios y se implemente "solo en algunos". "Si se dieron las circunstancias, y nos lo dice nuestro equipo de expertos, pues así lo haremos. Sin lugar a dudas", ha sostenido.

En este sentido, ha afirmado que, "en cualquier caso, se va a prevenir, a informar y se irá reaccionando según los datos que se vayan teniendo, sobre todo con rigor, información y transparencia a toda la ciudadanía". "De momento, normalidad y tranquilidad", ha agregado.

La ministra de Sanidad, Mónica García informó en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se trabaja con las comunidades autónomas en un documento que establezca criterios comunes de actuación en gripe y Covid-19 para que "no tenga que ser el Ministerio de Sanidad el que diga a las comunidades lo que tienen que hacer también" y que "tomará cuerpo definitivo" el próximo 17 de octubre en la Comisión de Salud Pública.

VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE

Por otra parte, ante el inicio este lunes de la campaña de vacunación contra la gripe para los grupos de riesgo, Mazón ha recalcado que "por primera vez" se va a vacunar en los centros escolares "para no colapsar los centros sanitarios". "Nos vamos directamente a los centros escolares para que todos los alumnos, que sus familias lo pidan voluntariamente, los vacunemos allí".

"Yo creo que es importante ese esfuerzo de movilización y de acercarnos a vacunar a la gente, a los alumnos, que está haciendo la Conselleria. Y en cualquier caso, lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo organizativo", ha concluido.