VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha mostrado "muy respetuoso" con el proceso judicial del 'caso Koldo' y ha pedido "dejar trabajar a la justicia". "Hasta que no haya resoluciones firmes, es lo más respetuoso y democrático", ha subrayado.

De esta manera se ha manifestado el jefe del Consell, en declaraciones a los medios, durante la inauguración del Centro Social 'Encarna Borrás Aragó, Treballadora Social' en Torrent (Valencia), preguntado por las recientes revelaciones incluidas en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que atribuyen al exministro y diputado José Luis Ábalos un "papel de responsabilidad" en la 'trama Koldo'.

"Ya sabéis que a mí me gusta ser muy respetuoso con los procesos", ha señalado Mazón, que ha asegurado que, hasta que no haya "resoluciones firmes", lo "más respetuoso y democrático" es "dejar trabajar a la justicia". "Y no voy a hacer una excepción en este caso", ha indicado.

En cualquier caso, ha apuntado que no es a él a quien le "corresponde dar explicaciones" por esta trama. "Más bien será a otros", ha zanjado.