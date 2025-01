Mazón cree que PSOE debe "rendir cuentas" a la Comunitat y pide ayudas para 99 municipios afectados por dana "olvidados"

CASTELLÓ 31 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha señalado este viernes que "ya es hora" de que el PSOE "rinda cuentas" a la Comunitat Valenciana, y ha pedido al Gobierno central que incluya a 99 municipios de la Comunitat -71 de Castellón y 28 de Valencia- para que puedan recibir las ayudas tras las riadas que sí contemplan los decretos de la Generalitat.

Mazón, durante una visita realizada a Canet lo Roig (Castellon), ha asegurado ante los medios que el PSPV tiene un congreso este fin de semana "para acordarse de los cargos y de los sillones, pero parece que no para acordarse de otras cosas". Así, Mazón ha reivindicado que el Gobierno se acuerde de que "hay 71 municipios en Castellón que no han recibido ni una sola ayuda y que están esperándola porque solo la Diputación y la Generalitat han salido a ayudarles".

"Menos congresos, menos sillones y más inversiones en la Comunitat Valenciana a los municipios, porque, puestos a olvidarse de municipios, siguen olvidándose en la provincia de Valencia de 28 municipios afectados por la dana que no han sido recogidos en ninguna de las ayudas del Gobierno porque para el Gobierno no existen estos municipios, encabezados por Carcaixent", ha añadido Mazón.

De esta forma, el jefe del Consell ha indicado que son un total de 99 municipios "los que por la dana no han recibido ni una sola atención por parte del Gobierno, que, sin embargo, sí que viene en tromba a aplaudir cargos, sillones y congresos internos".

Preguntado por la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Valencia con ocasión del congreso, Mazón ha señalado que hubiera agradecido que cuando viene a la Comunitat valenciana, como hizo recientemente, "tuviera la mejor voluntad de coordinación, de diálogo y de sumar esfuerzos". "Entiendo que viene a un acto orgánico, pero ha perdido una oportunidad extraordinaria. Yo acostumbro cuando voy a los municipios a llamar a los alcaldes y si ese municipio ha sufrido un daño tan atroz como el que hemos sufrido en la Comunitat, creo que lo mínimo era llamar", ha apuntado.

ESTRATEGIAS

Respecto a la estrategia de los socialistas ante la posibilidad de que hubiera un adelanto electoral, el 'president' ha destacado que "los cálculos que haga el PSOE pertenecen al PSOE" y ha añadido que él acostumbra a no entrar en la vida interna de los partidos. "Allá ellos con sus estrategias, pues ellos sabrán por qué las realizan", ha dicho.

"A mí lo que me interesa es que parece que va a haber muchos ministros por aquí y que viene el presidente del Gobierno y aquí hay 99 municipios abandonados por el Gobierno de España, 71 de Castellón y 28 de Valencia, después de todos los episodios de dana que hemos sufrido y que siguen sin ni siquiera existir para poder recibir ayudas", ha insistido.

"A mi lo que me interesa de que vengan ministros a la Comunitat Valenciana no es lo que piensen orgánicamente ellos con sus estrategias y sus composiciones de lugar, pero ya es hora de que el PSOE rinda cuentas a la Comunitat Valenciana", ha subrayado Mazón.

En este sentido, el jefe del Consell se ha preguntado respecto al Gobierno central "por qué no quiere coordinarse, por qué la lentitud de las ayudas, por qué quiere cobrar impuestos de esas ayudas a los ciudadanos, por qué pone en marcha créditos con intereses a devolver, por qué se olvida de 99 municipios, por qué no informa, por qué dicen que si queremos ayudas la pidamos y no hacemos más que pedir y no recibimos absolutamente nada". "Ha llegado el momento de que, además de sus congresos, el PSOE rinda cuentas a la Comunitat", ha concluido.