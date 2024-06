Mazón critica al “marido de Begoña” por presentar a Ribera a las europeas después de "cargarse el Tajo-Segura"

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' del PPCV, Carlos Mazón, ha criticado al "marido de Begoña" --el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- por presentar de candidata a las europeas a "la que se ha cargado el Tajo-Segura" y quien le ha "negado el agua a la Albufera", en referencia a la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera.

Así se ha pronunciado Mazón durante su discurso en el mitin de cierre de campaña del PP para las elecciones europeas en el Parque de Cabecera de València el que, para comparar a la candidata 'popular', Dolors Montserrat, y a la del PSOE, Teresa Ribera, ha imaginado cómo fue la reunión de los socialistas para elegir a su cabeza de lista.

Mazón ha presentado una escena en la que, según él, estarían Pedro Sánchez, Óscar Puente, Felix Bolaños y María Jesús Montero, decidiendo a quién pondrían de número uno a la lista "para terminar de reírse de la Comunitat Valenciana".

"Llevamos una panzada de reírnos de la Comunitat Valenciana", ha imaginado que dirían después de "quitarle el agua, la financiación" y situar a las tres provincias por debajo de la media en inversiones. Y por ello, eligieron a "la que se ha cargado el trasvase Tajo-Segura".

Frente a esta escena, Mazón ha remarcado que en la Comunitat Valenciana bajo el gobierno del PP y Vox se está construyendo "la Europa que queremos". Así, ha citado los que considera los logros de su gobierno, como la bajada de impuestos y acabar con "el infierno fiscal" y con "el gobierno más caro de la historia".

Y por ello, ha agradecido a los cargos presentes en el mitin --unos 5.000 según fuentes 'populares-- que hayan ayudado a poner en marcha un gobierno que "defiende con uñas y dientes que lo que le niega el marido de Begoña".

En este sentido, ha insistido en que "la Europa que queremos la estamos construyendo aquí" --en referencia a la Comunitat Valenciana-- gracias a "la libertad educativa", las "rebajas fiscales" y la educación gratuita de 0 a 3 años.

"Al fin en la Generalitat hay un gobierno que no se agacha, no se calla, no enmudece y no baja los brazos ante el ninguneo, desprecio y falta de apoyo a la Comunitat Valenciana", ha remarcado.

También ha intervenido en el mitin la alcaldesa de València, María José Catalá, que ha sido la encargada de dar la bienvenida a los asistentes en la primera intervención. Allí, ha defendido que la ciudad “no puede consentir que una persona que niega el agua de l'Albufera –en referencia a la candidata del PSOE, Teresa Ribera--- llegue ni a la esquina”.

“No podemos consentir que un presidente que no nos pone ni un duro, que no nos soterra las vías de Serreria, llega ni a la esquina”, ha manifestado y ha instado a que “si se fían” de ella como alcaldesa, salgan a votar y “concentren” el voto en el PP.

“NUESTRA LENGUA, EL VALENCIANO”

En el mitin también ha intervenido el presidente provincial del PP de Valencia, Vicent Mompó, que ha realizado su intervención íntegramente en valenciano en la que ha reivindicado esta lengua ya que, según ha afirmado, durante el gobierno del Botànic se intentó hacer creer que el valenciano “era de izquierdas”.

En un momento de la intervención se han escuchado gritos entre el público que decían “en castellano”. Mompó ha interrumpido su discurso, se ha callado y le han aplaudido desde otra parte de la audiencia. Tras unos segundos, el presidente ha proseguido en valenciano diciendo “ahora, la cultura, los servicios sociales y nuestra lengua, el valenciano, son de todas las valencianas y los valencianos”, y el público le ha vuelto a aplaudir.