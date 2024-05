Mazón defiende los "buenos números" del Hospital del Vinalopó y pide "aparcar ideología" y apostar por la "eficiencia"

ALICANTE, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido los "muy buenos números" del Hospital del Vinalopó --gestionado por Ribera Salud-- y ha pedido "aparcar la ideología" y apostar por la "eficiencia" sanitaria. "El debate no es si gestión directa o gestión indirecta; el debate es si hay gestión eficaz o no hay gestión eficaz", ha aseverado.

Así se ha pronunciado este viernes el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, al ser preguntado por la reunión de la Plataforma por la reversión del Vinalopó con la ministra de Sanidad, Mónica García, de este jueves.

Al respecto, Mazón ha afirmado que el Consell está "encantado de hablar con todo el mundo", después de que la plataforma afeara que ningún miembro de la Generalitat se había reunido con ellos, y ha sostenido que la importancia es la eficiencia del servicio.

"A mí no me importa quién preste un servicio público --si es de manera directa o si es en colaboración público-privada--, si beneficia al ciudadano; si no implica más gasto, sino que implica más eficiencia, mejor atención. Esto es lo que me importa a mí", ha sostenido.

Al respecto, ha defendido que el Hospital del Vinalopó "está haciendo muy buenos números, siempre está en el top 3 de los hospitales de la Comunitat Valenciana y, por lo tanto, está manteniendo unos buenos niveles", pero ha apostado por "seguir trabajando y ayudando a que todavía puedan mejorar aún más".

"Para mí, la importancia de verdad de la sanidad es la gestión eficiente. Y, si podemos echar mano de otros recursos para que nos ayuden y para que nos mejoren, muy bien. Creo que el problema es el prejuicio. El prejuicio genera más listas de espera y la eficacia ayuda a reducirlas", ha enfatizado Mazón.

En la misma línea, ha insistido en la importancia de "prestar bien el servicio" y apoyarse en "entidades que puedan ayudar y se pueda controlar", ya que ha sostenido que "antes lo que no se hacía era controlar bien".

"Se trata de aparcar la ideología y ponernos en marcha de la eficiencia, de la asistencia, del servicio, de la gestión, con todos aquellos recursos que puedan ayudar en la administración. En Manises (Valencia) hemos decidido optar por una gestión directa, porque pensamos que sí que lo podíamos mejorar, y en Dénia (Alicante) también. Pero sin ningún tipo de prejuicio", ha reiterado.

Igualmente ha señalado que "no se trata de que porque optes por la gestión directa eres más de izquierdas, más progre y ayudas más a la sanidad pública; y si optas por la gestión indirecta, no". "El modelo no es directa o indirecta; el modelo no es colaboración público-privada sí o colaboración público-privada no. Mi modelo nunca ha sido ese. Mi modelo es la eficiencia. Y todo el que pueda y venga a ayudar, a mejorar, a eliminar grasa y a eliminar tiempos de necesidad de espera, va a ser bienvenido", ha zanjado Mazón.