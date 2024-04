Mazón defiende que "siempre" respeta los procesos judiciales y rechaza pronunciarse sobre el juicio de Zaplana

ALICANTE, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que "siempre" respeta los procesos judiciales independientemente de a quién afecten, por lo que ha rechazado pronunciarse sobre el juicio al expresident del Consell Eduardo Zaplana. Además, ha afeado a quienes utilizan un "criterio random" para opinar sobre los juicios.

Así lo ha expresado este jueves el jefe del Consell al ser preguntado por los medios de comunicación por el juicio al Zaplana, tras celebrar la romería de la Santa Faz en Alicante.

"Siempre he respetado los procesos judiciales, siempre, y esta vez no va a ser una excepción. Cuando le ha tocado a alguien de mi partido y cuando no", ha sostenido. Además, ha afeado que "algunos" utilizan un "criterio random o arbitrario", a su juicio, a la hora de opinar sobre procesos judiciales y "si le toca al de frente, sí que se opina".

En este sentido, ha insistido en respetar los procesos judiciales. "Yo los respeto y, por tanto, en ese ámbito me voy a seguir moviendo, porque lo otro me parece poco serio", ha zanjado Mazón.