Mazón destaca que la Generalitat ya ha pagado más del 60% de las ayudas por la dana

No contempla "rebajar el nivel de exigencia y reivindicación" ante el Gobierno

VALÈNCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que el Consell ya ha pagado "más del 60%" de las ayudas directas habilitadas para los afectados por la dana que el pasado 29 de octubre arrasó la provincia de Valencia, con más de 35.000 abonadas del total de 55.000 solicitudes. "Y seguimos trabajando en ese sentido", ha garantizado.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa en la que ha anunciado que el pleno del Consell del próximo martes aprobará una partida extraordinaria inicial de 250 millones de euros para compensar la pérdida de vehículos a consecuencia de la dana, con ayudas de entre 250 y 2.500 euros.

Mazón, también líder del PPCV, ha asegurado que la Generalitat está "muy por delante" del Gobierno en el pago de las ayudas a los afectados por la dana, unas prestaciones que está "asumiendo con deuda propia" y "sin un solo euro de la administración del Estado".

Además, ha vuelto a exigir al ejecutivo de Pedro Sánchez que abone el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario a la Comunitat Valenciana, ya que ha denunciado que sería "la primera vez en 12 años" que no lo hace.

"No solo nos preocupa, sino que a mí me da pánico", ha dicho, y ha recordado que es dinero que va para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales "en un momento en el que es más necesario que nunca".

Según ha expuesto, el Gobierno ha respondido "con largas" a esta petición, cuando el FLA extraordinario "se aprueba todos los años en diciembre y esta vez es la primera en la que no se ha hecho". "No podemos ser menos que los demás, necesitamos esos recursos, los merecemos", ha reiterado, para recordar que la Comunitat es la autonomía más infrafinanciada.

NIEGA BUSCAR "UNA BATALLA POLÍTICA"

En cualquier caso, preguntado por el nivel de coordinación entre el Gobierno y la Generalitat para atender las necesidades provocadas por la dana, Mazón ha asegurado que quiere que sea "la mayor posible" y que cuando realiza exigencias al Estado no busca "una batalla política", sino atender a los afectados.

"Cuando exijo que el Gobierno elimine el IVA de los coches es en beneficio de los ciudadanos y no por una batalla política", ha apuntado, al igual que ha sostenido que hace cuando reclama una "cuota cero" para los autónomos o que pague el IBI y el IAE a los ayuntamientos.

En esta línea, ha subrayado que cuando urge al Gobierno a aplicar "impuestos cero" para los afectados, no busca crear "polémica". "Es exigir lo que nosotros estamos haciendo aquí", ha recalcado, y se ha preguntado "cómo se posible que todos los gastos sanitarios, educativos y sociales los pague la Generalitat sin una sola aportación del Gobierno".

A su juicio, es una coordinación que es posible como se ha demostrado en las ayudas anunciadas este viernes, para las que se coordinarán la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agencia Tributaria Valenciana.

"No me voy a cansar de decirlo, si quiere lo puedo decir con una sonrisa, pero con el mayor nivel de exigencia porque se lo merecen los afectados", ha abundado, para garantizar que no piensa "rebajar el nivel de exigencia y reivindicación" ante el Gobierno.