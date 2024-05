Mazón dice que la denuncia del acuerdo de plantillas "no significa menos docentes" y tilda de "irresponsable" al Botànic

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha aseverado que la denuncia de la Conselleria de Educación del acuerdo de plantillas firmado el pasado año "no significa menos profesores" y ha criticado que el "problema" de dicho acuerdo --suscrito por el anterior Consell cuando estaba ya en funciones-- "fue el Botànic, que generó expectativas con una irresponsabilidad extraordinaria".

Así se ha manifestado Mazón, durante la convención del PPCV 'El cambio más social' celebrada este sábado en Gandia (Valencia), tras ser preguntado por los medios de comunicación sobre la decisión de la Conselleria anunciada el pasado jueves de denunciar el acuerdo de plantillas, al "comprobar que carecía de los controles necesarios, de los informes de impactos oportunos y de presupuesto para su aplicación".

En este sentido, el jefe del Consell ha afirmado que esta decisión "no significa menos profesores, lo que significa es que tenemos que racionalizar las cosas bien, tenemos que hacerlas con sentido común y desde luego con informes jurídicos, de expertos, técnicos de la intervención y de los servicios jurídicos que dicen que el Botànic empezó a firmar sin tener dinero, empezó a prometer sin tener dinero".

"Aquí el problema fue el Botànic que generó expectativas con una irresponsabilidad extraordinaria y no hay peor política social, en concreto en la Educación, que generar expectativas cuando se sabe que no se pueden cumplir, cuando se sabe que no se tienen los recursos, cuando se sabe que se está haciendo de manera ilegal", ha censurado.

Mazón ha defendido que "hay que dialogar desde la racionalidad, el sentido común y abordando las cosas con rigor, no con promesas y banderas que ni tienen servicios jurídicos ni tienen legalidad ni tienen recursos para ello". "Yo podría ir prometiendo, sin tener presupuesto, muchísimas cosas", ha sostenido.

"Yo podría estar prometiendo hospitales en cada pueblo, yo podría estar prometiendo auditorios en cada comarca, podría hacerlo sin tener el presupuesto. Lo firmo, lo firmo en una hoja y digo que ya lo he cumplido, pero no sería responsable", ha considerado, al tiempo que ha concluido que "se trata de responsabilidad y de trabajar con sentido común".