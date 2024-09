Mazón diu que el PSPV ha fet "saltar pels aires" el consens amb el finançament en una "traïció sense precedents"

ALACANT, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha acusat el PSPV-PSOE de "fer saltar pels aires" el consens de la reivindicació de la Comunitat Valenciana d'una reforma del sistema de finançament autonòmic, després de la negativa dels socialistes a mantindre la petició d'un fons d'anivellament per a la regió, una postura que ha qualificat de "traïció sense precedents" als valencians.

D'esta manera s'ha referit, en declaracions als mitjans en la inauguració de la Fira Alacant Gastronòmica 2024, a la reunió de la Plataforma Per un Finançament Just celebrada hui, on els agents socials i econòmics i els partits no han arribat a un acord a causa de la negativa del PSPV al fons d'anivellament, que ha proposat adaptar les reivindicacions al "nou escenari" estatal en matèria de finançament.

Mazón ha censurat que els socialistes valencians hagen "rebentat" de forma "unilateral" el consens valencià amb la reforma del finançament, al seu parer, "sense més justificació" que per "seguidisme" al president del Govern, Pedro Sánchez, i davant del "'cuponazo' injust que està perpetrant el separatisme català".

"No trobe explicació ni argumentació ni cap tipus de recurs que puga justificar esta traïció del socialisme valencià als interessos de la nostra Comunitat", ha sostingut.

El cap del Consell ha incidit en la "importància, profunditat i gravetat" de la decisió dels socialistes valencians, als quals ha acusat de "trencar el consens" en un fòrum com la Plataforma Per un Finançament Just en el qual "havíem consensuat entre tots durant molt temps", ha valorat.

Per a Mazón, hui en la reunió de la plataforma "tocava ratificar-se amb les necessitats de finançament" de la Comunitat Valenciana, és a dir, "amb el nostre problema i la nostra necessitat d'un fons transitori d'anivellament i la necessitat d'abordar la problemàtica del deute".

No obstant açò, ha censurat que els socialistes han "trencat el consens" en negar-se " a ratificar la nostra aposta pel fons transitori d'anivellament, cosa que el Partit Socialista mateix va ratificar fa només un any". Per este motiu, ha acusat el PSPV de "trair gravísimamente a tots els valencians" encara que també "a si mateix".