Mazón espera que Sánchez "reaccione" y ponga sobre la mesa avances a los problemas de la Comunitat Valenciana

BRUSELAS 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "reaccione" y avance con la solución a los problemas de la Comunitat Valenciana en la reunión de mañana en Moncloa.

Antes de la reunión con el presidente del Gobierno, Mazón ha afirmado que va con tono "propositivo" y "práctico" a la cita en Madrid, aunque ha demandado que el Gobierno central dé pasos para solucionar los problemas de la Comunidad Valenciana.

"Queremos poner sobre la mesa algún avance. Estamos cansados de no avanzar durante demasiado tiempo con el Gobierno de Pedro Sánchez", ha afirmado en declaraciones desde Bruselas en las que ha señalado que la región se "impacienta" ante la "falta de atención" del Ejecutivo.

Así las cosas, Mazón ha lamentado que Sánchez lleva "mucho tiempo sin reaccionar ni atender" los problemas de la Comunitat Valenciana, región que se encuentra "a la cola" en la financiación pública.

DICTAMEN DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

El presidente valenciano ha participado en la Comisión de Recursos Naturales del Comité de las Regiones que ha aprobado un dictamen que plantea "un sistema de inspección en origen" a nivel de la UE que garantice que los productos agrícolas importados de terceros países cumplan con los mismos estándares en normativa sanitaria.

Además de reclamar "una equiparación de políticas comerciales y fitosanitarias" para que los acuerdos con terceros países "sean equitativos y mutuamente beneficiosos", Mazón ha defendido la inclusión de cláusulas espejo en los acuerdos de la UE.

El dirigente 'popular' ha insistido en que las autoridades españolas sean las que "propongan" medidas a nivel europeo y no solo "obedezcan" las medidas que lastran al sector agrícola. "Hay que poner encima de la mesa que si queremos ecología necesitamos agricultura y no puede ser sometiendo al sector a unas condiciones de falta de costes, abandono de tierra o competencia desleal. No puede ser y la UE tiene que cambiar en eso", ha afirmado.

Sobre el acuerdo con Mercosur, Mazón ha defendido que todos los acuerdos comerciales incluyan medidas de "equidad", "proporcionalidad" y evitar cualquier resquicio en el que "se cuele la competencia desleal". "Si se mantiene el rigor, estaremos en el buen camino, sino no", ha zanjado.