Mazón exige unidad con l'Albufera y reclama que las administraciones se "pongan deberes" con el parque natural

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigido unidad para poner en valor la importancia de l'Albufera para el "territorio y el bienestar de todos los ciudadanos" al tiempo que ha reclamado "soluciones y compromisos" para el parque natural y ha instado a las administraciones a que se pongan "deberes" con el parque natural.

Así se ha manifestado durante su intervención en el III Simposio por l’Albufera organizado por el diario Las Provincias y al que también ha asistido la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas y la alcaldesa de València, María José Catalá.

El jefe del Consell ha precisado que, esta situación, "nos exige que pongamos en valor que el lago no es un asunto local, no es un problema de examen competencial y no se trata de quien lo lleva". Para Mazón, la preservación de l’Albufera "requiere por supuesto un clima de entendimiento, acuerdo y consenso, pero lo que verdaderamente necesita es agua y el agua exige rigor".

El president ha señalado que "si tenemos rigor y consenso, solo nos faltan hechos y acciones para preservar un espacio único, singular e inigualable". Por ello, ha señalado que "debemos ponernos deberes y tareas que vayan a examen porque queremos que l'Albufera sea una asignatura obligatoria". En este sentido, se ha referido a los planes de uso y protección, el de emergencias o el caudal ecológico del lago que son "la tarea colectiva de todos".

Asimismo, Mazón ha puesto en valor el parque natural como ejemplo de "patrimonio cultural, biodiversidad, ocio y gastronomía", pero también de "futuro y empleo de la gente que vive en el lago", lo que considera otra forma de preservar l’Albufera. Asimismo, ha afirmado que "la mejor manera de que continúe acompañándonos en el futuro es hacerla sostenible desde todos los puntos de vista".

En este sentido, ha manifestado que "elegir l’Albufera no solo es de justicia" sino que nos encontramos en el momento adecuado para que no languidezca y "no entre en el círculo vicioso de la degradación. Una degradación que no nos perdonaríamos nunca".

Durante su intervención, el president de la Generalitat, ha agradecido al diario Las Provincias "su visión a la hora de plantear este gran pacto por l’Albufera, cuyo respaldo nos acoge hoy en este III Simposio" y el apoyo de los expresidents de la Generalitat, autoridades, entidades y colectivos de científicos e investigadores, así como de distintos representantes de la administración porque "l’Albufera necesita soluciones y compromisos".