Mazón tras la manifestación por la gestión de la DANA: "Reconozco y respeto profundamente el dolor de los afectados"

Recalca que ha pedido comparecer en Corts el jueves para "seguir dando la cara" y que dará información "con todo lujo de detalles"

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en sus primeras declaraciones tras la manifestación que pidió el sábado su dimisión, se ha remitido a la comparecencia que realizará el próximo jueves en Les Corts para explicar su gestión de la DANA, al tiempo que ha asegurado: "Claro que reconozco y respeto profundamente el dolor, como también lo hice en Paiporta y como lo hago cada vez que veo a los afectados reunidos".

Mazón, a su llegada al centro de emergencias de L'Eliana, ha mostrado su "total respeto y total entendimiento y total empatía con la situación de la catástrofe que estamos sufriendo los valencianos, especialmente con las víctimas".

Por "respeto a los que sí que sienten ese dolor y esa frustración", Mazón ha indicado que no quiere hacer "ninguna reflexión sobre otras cosas que pasaron ayer, sobre algunos convocantes de ayer" y que no quiere calificar comportamientos que "no se merecen las víctimas ni el pueblo valenciano".

El 'president' ha asegurado que es para estas personas que sienten dolor para los que él y el Consell están "trabajando desde el primer minuto de la reconstrucción y calle a calle".

Preguntado por posibles dimisiones o ceses en el Consell, Mazón ha recordado que el jueves "habrá una comparecencia con explicaciones del tipo político, del tipo de relato, del tipo de todos los acontecimientos, con todo lujo de detalles".

"Creo que es importante que, también por las víctimas y también por lo que ha pasado, se expliquen las cosas bien, de manera ordenada, de manera clara, evitando también esta fase de bulos que también hemos tenido que salir a desmentir, quitándonos tiempo de lo verdaderamente importante", ha apostillado.

El jefe del Consell ha señalado que los valencianos "no solamente se merecen" explicaciones sino que las quieren "de una manera ordenada porque hay mucha información permanente, mucha contradictoria, mucha falsedad también".

Mazón ha asegurado que todo su tiempo y el del Consell está "desde el minuto uno" está en trabajar "por la gente, y no con otro tipo de insinuaciones y de manifestaciones, algunos extraordinariamente chocantes, por no decir otra cosa".

"MUY ENFOCADA EN LA RECONSTRUCCIÓN"

El presidente de la Generalitat ha avanzado que su comparecencia en Les Corts estará "muy enfocada en la reconstrucción, en los planes que necesitan los valencianos que están en marcha y muy aplicada también a las explicaciones".

Además, ha insistido en el hecho de que su comparecencia será a petición propia y que es el "único" que la ha solicitado porque "vamos a seguir dando la cara y trabajando por los valencianos". "No he visto a nadie más solicitar una comparecencia en ninguna sede parlamentaria, de ninguna otra institución, y ya hace días que se lo anunciaron los grupos parlamentarios porque los ciudadanos, los grupos, merecen una explicación", ha criticado.